Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tới thăm, làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3) – Ngày Biên phòng toàn dân

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An quản lý, bảo vệ đoạn biên giới trên đất liền dài 468,281 km (trong đó có 123,662 km đi trên sông, suối), với 21 xã biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào; 105 vị trí mốc/116 cột mốc và 44 cọc dấu; 37,20km đường biên giới quốc gia trên biển và vùng biển rộng 7.529km2, 09 xã, phường ven biển.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại tá Nguyễn Công Lực – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Công Lực – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh cho biết, trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bên cạnh đó tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Nổi bật, lực lượng bộ đội Biên phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác biên phòng và xử lý, giải quyết tốt các tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng bộ đội Biên phòng đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 393 vụ/448 đối tượng/194 phương tiện (trong đó xác lập và đấu tranh thành công 05 chuyên án, khởi tố 23 vụ/30 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 342 vụ/380 đối tượng/194 phương tiện), thu nộp ngân sách Nhà nước gần 10 tỷ đồng. Quyết liệt triển khai các đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ "thẻ vàng" cho ngành thủy sản.

Bên cạnh đó, Biên phòng tỉnh cũng đã xây dựng mối quan hệ tốt với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hai bên biên giới. Đơn vị đã tổ chức thành công các buổi hội đàm thường niên, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ biên phòng 3 tỉnh nước bạn Lào (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay), góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Thời gian qua, Biên phòng tỉnh đã cử cán bộ bộ đội Biên phòng tăng cường giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới; triển khai nhiều chương trình, mô hình, cách làm sáng tạo để giúp Nhân dân phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội như “Ngôi nhà thiện nguyện”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đảng viên giúp đỡ hộ gia đình”, “Phòng khám quân dân y kết hợp”…. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ Biên phòng cũng đã thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

“Có được kết quả đó, bên cạnh nỗ lực cống hiến của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhà, còn là sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn” – Đại tá Nguyễn Công Lực nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn An – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thành Long cho biết lực lượng công an và bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, bảo vệ an ninh vùng biên

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Xuân Học trao đổi về công tác phối hợp trong phòng chống khai thác IUU; công tác bảo vệ rừng, triển khai các mô hình sinh kế cho bà con vùng dân tộc, thiểu số

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả triển khai nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới; việc thực hiện các chương trình, quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm nhất là tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự; việc phối hợp trong triển khai chương trình giáo dục cho các em học sinh cũng như công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác dân tộc tôn giáo vùng biên giới... Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, nguồn lực, chế độ chính sách; phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh có đường biên giới dài nhất cả nước, trong đó biên giới trên đất liền dài 468,281km, tiếp giáp 03 tỉnh của Lào, bờ biển dài 82km, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ công tác biên phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển rất cao.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao lực lượng vũ trang tỉnh nhà nói chung và lực lượng bộ đội Biên phòng nói riêng trong những năm qua đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đồng thời đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhất là thời gian vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” để mọi người dân ở vùng biên đều được đón Tết, vui Xuân đủ đầy, đầm ấm.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian công tác trong lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn và đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, thực hiện tốt công tác đối ngoại, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân...

Nhấn mạnh nỗi gian nan, vất vả trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lưu ý cần phải thận trọng, nắm chắc tình hình, dữ liệu chính xác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khác khi đánh án.

Để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, cần phải tăng cường tuần tra song phương, huy động được sự tham gia tích cực của Nhân dân hai bên biên giới; cùng với đó, quản lý tốt hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới.

Bên cạnh sự chủ động của Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với lực lượng Biên phòng để thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, vùng biển.

Tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng bội đội Biên phòng phát huy thế mạnh trong công tác tuyên truyền, “dân vận khéo” để cử tri vùng biên tham gia bỏ phiếu bầu đầy đủ...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đã trao đổi và trả lời các kiến nghị của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh liên quan đến việc đề xuất Ủy ban biên giới quốc gia trao đổi thống nhất với phía Bạn Lào đẩy nhanh tiến trình sửa chữa, khôi phục, cắm lại các mốc quốc giới, cọc dấu biên giới bị hư hỏng; việc triển khai thực hiện các dự án về điện, đường, trường, trạm cho các thôn, bản tại khu vực biên giới; chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng...

