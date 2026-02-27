Bắt nhóm chặn đường phụ nữ đưa về nhà nghỉ đánh đập, ép chuyển tiền, tính bán qua Campuchia

Nhóm gây ra vụ việc và hai tô tô liên quan vụ việc tại cơ quan điều tra - Ảnh: PC02

Trước đó, vào tối 21-2, chị L.T.M. (41 tuổi, ngụ xã Tân Long, Tây Ninh) đang chạy xe máy trên quốc lộ 62 hướng từ phường Kiến Tường, Tây Ninh đến xã Bình Hiệp.

Khi chị M. vừa chạy xe qua cầu Mộc Hóa một đoạn, thuộc ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, bất ngờ bị một nhóm người đi xe ô tô 4 chỗ màu trắng tấp đầu xe chặn chị M. lại.

Sau đó một người giật lấy xe máy của chị M., một người cầm dao uy hiếp chị M. bắt chị lên xe ô tô rồi giật điện thoại, túi xách tay chị này đang cầm.

Cả nhóm chở chị M. về một nhà nghỉ ở xã Tân Trụ, Tây Ninh. Trên xe, nhóm này đánh và dùng dao uy hiếp chị M. không được kháng cự.

Sau khi đưa chị M. vào phòng trọ, một người tiếp tục đánh đập và bắt chị M. chuyển số tiền 157 triệu đồng vào tài khoản tên Võ Văn Tường.

Đến sáng hôm sau, nhóm này lại chở chị M. bằng một xe ô tô 7 chỗ khác từ nhà nghỉ nói trên đi về xã Bình Hiệp, Tây Ninh và nói sẽ bán chị M. qua Campuchia.

Khi cả nhóm đến ăn cơm tại một quán cơm ven quốc lộ 62, thuộc xã Thạnh Hóa, chị M. đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn và đến Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Chị M. được công an đưa đi giám định với nhiều vết thương khắp người.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức huy động lực lượng điều tra, truy vết và xác định, mời làm việc hai người liên quan là Võ Văn Tuấn (Đen, ngụ xã Nhựt Tảo, Tây Ninh) và Lý Kim Toàn, cùng 30 tuổi, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ).

Tiếp tục khai thác mở rộng, cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ thêm 6 người liên quan gồm Võ Văn Tường (44 tuổi, ngụ ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh), Nguyễn Thành Thọ (25 tuổi, ngụ ấp 4 xã Vĩnh Công, Tây Ninh), Lê Thị Như Linh (26 tuổi, ngụ khu phố Nhơn Thuận, phường Tân An, Tây Ninh), Nguyễn Văn Quí (23 tuổi), Trương Thành Công (23 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, Tây Ninh).

Bước đầu, cả nhóm khai nhận Võ Văn Tường là người cầm đầu gây ra vụ việc trên.

Tường đã cùng Luân, Nhân đi xe 4 chỗ do Lê Minh Luân (tài xế chạy xe dịch vụ do Tường thuê, 44 tuổi, ngụ ấp Cầu Xây, xã Thủ Thừa, Tây Ninh) điều khiển gây ra vụ bắt giữ chị M. tại xã Bình Hiệp.

Nhân là người giật lấy xe máy của chị M., để Tường cầm dao uy hiếp nạn nhân lên xe. Tường đã trực tiếp đánh chị M. trên xe và tại nhà nghỉ để ép chị chuyển tiền vào tài khoản của Tường.

Kiểm tra tại nhà nghỉ nhóm này giữ chị M. một đêm, cảnh sát hình sự còn phát hiện một bộ dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy đá đã qua sử dụng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can những người liên quan về hai tội cướp tài sản và bắt, giữ người trái pháp luật.

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: tuoitre.vn