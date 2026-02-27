9 cầu thủ bị treo giò ở vòng 14 V-League 2025/2026

Vòng 14 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 28/2 và 1/3 với nhiều cặp đấu đáng chú ý. Trước giờ bóng lăn, ban tổ chức giải đã công bố danh sách 9 cầu thủ bị treo giò vì thẻ phạt.

Theo thông báo từ VPF, các án cấm thi đấu xuất phát từ thẻ đỏ trực tiếp hoặc việc tích lũy đủ 3 thẻ vàng kể từ đầu mùa. Điều này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch nhân sự của nhiều đội bóng ở giai đoạn quan trọng.

Đỗ Hùng Dũng bị treo giò ở vòng 14 V-League 2025/2026. (Ảnh: Hà Nội FC)

Những cái tên phải ngồi ngoài vì đủ 3 thẻ vàng gồm Helerson (CLB Hà Tĩnh), Võ Anh Quân (PVF-CAND), Stefan Mauk (CLB CAHN), Abdurakhmanov (CLB Thanh Hóa), Makrillos Peter (CLB CA TP.HCM), Wesley Nata và Nguyễn Văn Tú (Thể Công Viettel).

Trong khi đó, Vương Văn Huy (SLNA) bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở vòng trước. Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC) cũng tiếp tục vắng mặt sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận gặp SLNA tại vòng 12.

Sự thiếu vắng của những nhân tố kể trên được dự báo sẽ tác động lớn đến cục diện vòng đấu này. Đáng chú ý là trường hợp của Wesley Nata và Hùng Dũng, hai tiền vệ giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng chủ quản.

Theo lịch thi đấu, trận đấu sớm nhất vòng 14 V-League 2025/2026 là so tài tài giữa Hà Tĩnh vs SLNA diễn ra lúc 18h00 ngày 28/2 trên sân vận động Hà Tĩnh.

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: vov.vn