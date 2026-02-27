Diễn biến mới vụ con trai đánh mẹ già gãy tay tối mùng 3 Tết ở Nghệ An

Liên quan đến sự việc người đàn ông hành hung mẹ ruột và chị gái, khiến mẹ ruột bị gãy tay xảy ra hôm 19/2 (tức tối mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) gây bức xúc dư luận, mới đây, Công an xã Nghĩa Khánh (tỉnh Nghệ An) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ việc trên, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Đại diện Công an xã Nghĩa Khánh thông tin, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của những người liên quan để củng cố hồ sơ vụ án, đồng thời trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân trong vụ việc.

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông hành hung mẹ và chị gái khiến cụ bà gãy tay trái.

Trước đó, mạng xã hội đau xót, phẫn nộ khi chứng kiến đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tiếng chửi bới chị gái. Sau đó, người này dùng cần câu bằng nhựa lao đến vụt tới tấp vào người chị gái, người mẹ già can ngăn thì bị con trai vụt trúng vào tay, dẫn đến cụ bà bị gãy tay.

Chưa dừng lại, người này còn cầm một con dao để đe dọa, chửi bới, sau đó đập vỡ camera. Vụ việc xảy ra tại địa bàn xóm Cuông, xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định thương tích đối với người mẹ già trong vụ việc.

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, ông Võ Cảnh Hóa - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh cho hay, nguồn cơn vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, người em đánh chị gái, mẹ ngồi cạnh dùng tay can ngăn nên dẫn đến thương tích.

