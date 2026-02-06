Nghệ An: Công ty Cổ phần Greenfoods Tân Kỳ bị xử phạt 180 triệu đồng

Ngày 5/2, thông tin từ UBND xã Giai Xuân cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN7MT) tỉnh Nghệ An đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Greenfoods Tân Kỳ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Quyết định 1084/QĐ-SNNMT ngày 29/12/2025 do Phó Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An Nguyễn Duy Nhật ký, chỉ rõ: Công ty Cổ phần Greenfoods Tân Kỳ vi phạm hành chính khi vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải (cụ thể: sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 480m3/ngày đêm, công ty đã xây dựng thêm 3 hồ sinh thái để xử lý nước thải, các hồ chưa được lót đáy; nước thải sau xử lý không được tái sử dụng hoàn toàn, một phần xả thải ra khe Lội thuộc địa bàn xóm Vạn Long, xã Giai Xuân).

Chất thải từ trang trại được dẫn qua hệ thống cống xuống các hồ chứa lớn, sau đó tràn ra khe khiến đời sống của người dân bị đảo lộn.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Greenfoods Tân Kỳ bị xử phạt 180 triệu đồng; quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Sở NN&MT Nghệ An yêu cầu Công ty Cổ phần Greenfoods Tân Kỳ phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt.

Mới đây, tại thông báo số 449/TB-SNNMT ngày 13/1/2026 của Sở NN&MT Nghệ An, Sở này yêu cầu Công ty Cổ phần Greenfoods Tân Kỳ tiến hành lót đáy các hồ sinh thái thuộc hệ thống xử lý nước thải tập trung; vận hành đúng quy trình xử lý nước thải theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, không xả nước thải ra môi trường. Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại theo quy định.

Nước đen kịt, bốc mùi hôi thối khiến cây cối bị chết khô, bọt nổi trắng xóa...

Đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục môi trường đối với các thay đổi công trình, biện pháp bảo vệ môi trường so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt... Thực hiện nghiêm quyết định xử phạt, báo cáo kết quả khắc phục trong thời gian 90 ngày. Sau thời hạn trên, nếu công ty chưa thực hiện, Sở NN&MT sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo người dân tại đây phản ánh, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực khe Lồi, xóm Yên Xuân (xã Tân Phú) khi nước khe này bất ngờ đổi màu đục đỏ, nổi bọt trắng và bốc mùi hôi thối. Nguồn ô nhiễm xuất phát từ một trang trại lợn quy mô hàng nghìn con tại xóm Vạn Long, thuộc xã Giai Xuân, người dân địa phương đã phản ánh đến chính quyền địa phương.

Tình trạng ô nhiễm do trang trại lợn này gây ra là quá nghiêm trọng.

Xóm trưởng xóm Yên Xuân (xã Tân Phú) - Nguyễn Văn Thắng, cho hay: "Thôn chúng tôi có 336 hộ dân với 1.485 nhân khẩu. Mùi hôi từ chất thải chăn nuôi lan vào nhà, đặc biệt nặng vào buổi tối hoặc khi thời tiết ẩm ướt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nơi đây".

Cũng theo ông Thắng, phía trang trại lợn giải thích sự cố xảy ra do ảnh hưởng bão, trong lúc đơn vị đang khắc phục hư hỏng nước thải tràn ra nguồn, gây ô nhiễm môi trường.

Chiều 24/11/2025, tại khu vực gần điểm nghi xả thải, dòng nước có màu đỏ đục và mùi hôi rõ rệt. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân đã báo cáo sự việc lên UBND xã Tân Phú.

Lãnh đạo xã đã cử đoàn công tác kiểm tra thực địa, phối hợp cùng người dân lần theo dòng chảy, ghi nhận hiện trạng, đo đạc khu vực ô nhiễm và xác định vị trí nghi có hoạt động xả thải nằm trong hệ thống thoát nước của trang trại lợn của Công ty Cổ phần Greenfoods Tân Kỳ.

Trang trại lợn Greenfood Tân Kỳ làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô đầu tư khoảng hơn 130 tỷ đồng, chăn nuôi từ 18.000 – 22.000 con lợn/năm.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2025, sau khi bão số 3 gây mưa lớn, nước thải chưa xử lý từ trang trại lợn cũng đã tràn xuống hạ lưu khiến người dân bức xúc. Ngày 17/11/2025, Sở NN&MT Nghệ An đã ban hành Quyết định 861/QĐ-SNNMT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty CP Greenfoods Tân Kỳ đối với Trang trại sinh thái hỗn hợp chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất giống cây trồng Giai Xuân. Trang trại này đóng tại xóm Vạn Long, xã Giai Xuân do Công ty Cổ phần (CP) Greenfood Tân Kỳ làm chủ đầu tư.

