Nghệ An: Công ty TNHH Cơ điện Hưng Tiến Đạt bị cưỡng chế thuế

Theo thông tin từ Chi cục Thuế khu vực X, Đội Thuế huyện Nghi Lộc vừa ban hành Quyết định số 937/QĐ-ĐT, ngày 26/6/2025, về việc cưỡng chế thuế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Cơ điện Hưng Tiến Đạt do nợ thuế.

Công ty TNHH Cơ điện Hưng Tiến Đạt (Nghệ An) bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế. Ảnh minh họa

Công ty TNHH Cơ điện Hưng Tiến Đạt, có địa chỉ: Xóm 3, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), mã số thuế: 2901888183, bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do công ty có tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, với tổng số tiền hơn 337 triệu đồng.

Đội Thuế huyện Nghi Lộc yêu cầu Công ty TNHH Cơ điện Hưng Tiến Đạt nghiêm chỉnh thực hiện quyết định cưỡng chế. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 26/6/2025 đến ngày 25/6/2026.

Được biết, Công ty TNHH Cơ điện Hưng Tiến Đạt, hoạt động từ năm 2017, có ngành nghề kinh doanh chính là: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống chống trộm và camera quan sát).

Tác giả: Vân An