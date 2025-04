Nghệ An: Công ty Minh Khang, Vinaconex 9...nợ thuế

Tại Nghệ An hiện nay, ngoài Thiên Minh Đức đang nợ thuế lớn nhất tỉnh với con số hơn 1.000 tỷ đồng thì nhiều doanh nghiệp khác, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản cũng nằm trong top nợ thuế khủng.

Đầu tiên phải kể đến là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (địa chỉ tại số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM).

Văn phòng của dự án “Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở” (Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, TP.Vinh.



Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở” tại xã Nghi Phú, TP.Vinh. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 521/QĐ.UBND.ĐT ngày 6/2/2007.

Dự án Khu đô thị Minh Khang có tổng diện tích 7,86 ha và tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng. Tuy vậy, trong quá trình triển khai liên tục vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Nhiều trường hợp ở Khu đô thị Minh Khang vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Liên quan sai phạm tại dự án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Việc hàng loạt lãnh đạo phụ trách dự án bị “dính chàm” khiến doanh nghiệp này đang nợ ngành Thuế với số tiền "khủng" lên đến hơn 362 tỷ đồng.

Thứ 2 là Công ty CP Xây dựng số 9 – VC9, có trụ sở tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty CP Xây dựng số 9 – VC9 là chủ đầu tư dự án chung cư, biệt thự liền kề Vinaconex 9 nằm ngay góc giao nhau giữa đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh và đường 72m, thuộc địa phận xóm 19, xã Nghi Phú (TP. Vinh).

Dự án nằm ở vị trí đắc địa của TP Vinh.



Điều đáng nói, vừa đối diện với Khu đô thị Minh Khang, vừa nằm ở vị trí đắc địa mặt đường Xô viết Nghệ Tĩnh và đường 72m của TP Vinh, nhưng nhiều hộ dân ở dự án Vinaconex 9 vẫn chưa một lần sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của mình. Cụ thể, đến thời điểm này, mặc dù đã mua nhà và dọn vào ở hơn 10 năm trước, đến thời điểm này, khoảng 70 hộ dân tại đây vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Trước những kiến nghị và bức xúc của người dân về vấn đề cấp “sổ hồng”, chủ đầu tư và ban quản lý dự án đã nhiều lần hứa hẹn. Nhưng người dân vẫn chờ đợi trong vô vọng.

Nhiều biệt thự liền kề vẫn chưa có người ở.



Qua tìm hiểu được biết, dự án này đã hình thành, đưa vào sử dụng 10 năm nay nhưng chủ đầu tư là Công ty CP Vinaconex 9 vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Thậm chí, Công ty CP Vinaconex 9 cũng chưa cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế trong suốt thời gian qua.

Tính đến tháng 3/2025, Công ty CP Xây dựng số 9 – VC9 vẫn đang nợ ngành thuế lên đến hơn 72 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 22/4, VC9 đã có văn bản giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc lộ trình và biện pháp khắc phục lợi nhuận sau thuế âm. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ này là âm (-) hơn 103 tỷ đồng.

Thứ ba là Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng & Xây lắp thương mại BMC (phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM).

Đặt dấu chân ở tỉnh Nghệ An, BMC là chủ đầu tư của 3 dự án lớn gồm: Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, chung cư cao tầng BMC tại phường Hưng Bình, TP. Vinh; dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu (TP. Vinh) và dự án BMC Cửa Lò.

Dù được cấp các dự án lớn ở vị trí đắc địa, tuy nhiên, đến nay BMC mới chỉ thực hiện, thi công được một phần dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, chung cư cao tầng BMC tại phường Hưng Bình, TP. Vinh. Trong khi đó, dự án này được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư tại quyết định số 2307/QĐ-UBND.ĐT ngày 26/6/2006, với quy mô 2 toà nhà cao 20, 18 tầng và dự kiến hoàn thiện, đưa vào sử dụng vào năm 2010.

Qua nhiều lần xin điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành dự án, chủ đầu tư BMC cũng mới chỉ tiến hành xây dựng tòa nhà được hơn 10 tầng, còn lại tất cả đều dở dang.

Tổ hợp Trung tâm thương mại, chung cư cao tầng BMC tại phường Hưng Bình, TP. Vinh còn dang dở.



Riêng 2 Dự án còn lại của BMC tại phường Quán Bàu và Cửa Lò thì vẫn là bãi đất hoang và có dự án bị thu hồi vì chậm tiến độ không triển khai.

Thậm chí, trước đó, do nợ thuế với số tiền lớn, chây ỳ, kéo dài; cơ quan Thuế Nghệ An đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không chấp hành nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Do đó, Chi cục Thuế TP. Vinh (nay Đội Thuế TP Vinh thuộc Chi cục Thuế Khu vực X) đã đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TP. HCM ban hành quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đặc biệt, mới đây, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng của tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các cơ quan thẩm định giá về việc báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá đối với dự án “treo” của BMC tại địa chỉ số 92 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng & Xây lắp thương mại BMC đang nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước ở Nghệ An lên đến hơn 65 tỷ đồng.

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, 3 doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản kể trên đang nợ ngành thuế với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Đây là một con số không nhỏ. Với việc chây ỳ, nợ kéo dài đã làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của địa phương.

Dù những năm gần đây, tổng thu ngân sách Nghệ An luôn đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chi ngân sách của địa phương thì thường xuyên lại gần như gấp đôi. Vì vậy, việc doanh nghiệp nợ thuế dai dẳng, thậm chí có xu hướng tăng lên đã trở ngành gánh nặng cho ngành thuế trong việc hoàn thành chỉ tiêu cũng như bức tranh cân đối ngân sách của địa phương.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn