Nghệ An: Công ty may mặc T68 bị cưỡng chế thuế hơn nửa tỷ đồng

Cụ thể, ông Võ Văn Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực X, đã ký ban hành các Quyết định số 287, 288, 289/QĐ-CCT vào ngày 21/3/2025. Lý do dẫn đến biện pháp cưỡng chế là do công ty này đã nợ thuế quá 90 ngày so với thời hạn quy định trong Luật Quản lý thuế, với tổng số tiền lên tới 568.074.320 đồng.

Ảnh minh họa

Việc cưỡng chế được thực hiện trên các tài khoản của Công ty T68 tại ba ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nghệ An và Ngân hàng Bản Việt - Chi nhánh Vinh - Nghệ An. Các ngân hàng này có trách nhiệm trích số tiền nợ thuế và chuyển vào tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước khu vực X.

Trong trường hợp số dư tài khoản của công ty không đủ, ngân hàng vẫn phải trích phần còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu và tiếp tục theo dõi, trích tiếp các khoản tiền phát sinh trong thời gian quyết định cưỡng chế có hiệu lực.

Quyết định cưỡng chế có hiệu lực từ ngày 21/03/2025 đến ngày 21/4/2025. Công ty CP May Xuất Nhập khẩu T68 có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các quyết định này.

Công ty CP May xuất nhập khẩu T68 có trụ sở tại xóm 1, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hoạt động từ năm 2021 trong lĩnh vực sản xuất trang phục dệt kim, đan móc.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn