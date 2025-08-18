Nghệ An có một xã đặc biệt thu nhập gần 71 triệu/người, mục tiêu trở thành vùng nông thôn mới kiểu mẫu

Kinh tế tăng trưởng, diện mạo nông thôn đổi thay

Trong thời gian qua, xã Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) ghi dấu sự thay đổi rõ nét từ mô hình chính quyền hai cấp. Xã Nam Đàn được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất ba xã: Nam Hưng, Nghĩa Thái và Nam Thanh. Người dân xã Nam Đàn cho biết cán bộ ở đây thể hiện phong cách nhiệt tình, hòa nhã, tạo dựng niềm tin trong cộng đồng. Sự đồng hành của chính quyền với người dân trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Một góc xã Nam Đàn

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã đạt bình quân 9,6%/năm. Đến năm 2025, thu nhập bình quân ước đạt gần 71 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt hơn 511 tỷ đồng, phản ánh nỗ lực huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển.

Cơ cấu kinh tế cũng có sự chuyển dịch tích cực. Nếu đầu nhiệm kỳ, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm tới 45,9% thì đến năm 2025 con số này giảm còn 36,6%. Ngược lại, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên 29,5% và 33,9%. Hiện toàn xã có 41 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã và 15 sản phẩm OCOP, tạo động lực thúc đẩy kinh tế đa dạng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nam Đàn chú trọng áp dụng khoa học công nghệ và phát triển cây, con đặc sản. Cả xã có 25 vườn chuẩn nông thôn mới, hàng năm đem lại thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Sáu trang trại đã đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất.

Bên cạnh sản xuất, hệ thống hạ tầng được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Các tuyến giao thông, thủy lợi, thương mại kết nối vùng sản xuất với du lịch, mở rộng không gian phát triển. Hiện nay, trên 90% diện tích canh tác được bảo đảm tưới tiêu chủ động, nâng cao năng suất cây trồng và giảm rủi ro từ thời tiết.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được quan tâm. Các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra thường xuyên, tạo sức sống mới trong cộng đồng. Toàn xã có 10/10 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 8 trường đạt mức độ II. Trạm y tế tại 4/4 đơn vị được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo lãnh đạo địa phương, phương hướng phát triển sẽ dựa trên việc phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có để phát triển nhanh và bền vững.

Đường phố tại xã Nam Đàn (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đảng bộ xã đề ra 32 chỉ tiêu trên 5 lĩnh vực trọng yếu gồm: kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Song song, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu được xác định, trong đó nổi bật là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Nam Đàn cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa gắn với cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Giữ vững quốc phòng – an ninh, quản lý hiệu quả tài nguyên và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu là những nhiệm vụ được đặt ra song hành với phát triển kinh tế.

Với mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Nam Đàn đang bước vào giai đoạn mới, tập trung cho phát triển đồng bộ và bền vững. Đây được xem là minh chứng cho quá trình đổi thay tích cực của nông thôn Nghệ An, nơi người dân và chính quyền cùng chung sức để xây dựng diện mạo mới, hiện đại và văn minh hơn.

Tác giả: Bạch Băng

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn