Xã Bắc Thành, huyện Yên Thành công bố quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu về An ninh trật tự

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Bắc Thành là xã bán sơn địa, có vị trí nằm cách trung tâm huyện gần 4 km. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã Bắc Thành đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Thành Trần Kim Hùng khai mạc buổi lễ

Là một xã thuần nông, trong những năm gần đây, xã Bắc Thành đã có nhiều thay đổi rõ nét; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Năm 2015, Bắc Thành được công nhận là một trong 10 xã đầu tiên của huyện Yên Thành đạt chuẩn NTM. Năm 2022, Bắc Thành được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phát huy những thành công đó, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Bắc Thành đã không ngừng phấn đấu, tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM nâng cao, hoàn thành NTM kiểu mẫu và phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Quang cảnh buổi lễ

Trong thời gian qua, UBND xã đã có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn, nâng cao năng lực quản lý, vận hành đồng thời gắn trách nhiệm của cấp xóm và cộng đồng với tài sản của nhà nước và nhân dân đã xây dựng. 100% đường xã, đường xóm đảm bảo các tiêu chí quy định về cây xanh, mương kẹp đường, hệ thống chiếu sáng,… Hiện trên địa bàn xã đã lắp được 93 biển báo giao thông tại các đường xã, liên xã, đường xóm, liên xóm và ngõ xóm; 200 đèn cao áp và trồng thêm được hơn một nghìn cây xanh. Trong năm 2024, xã đã xây dựng tuyến đường kiểu mẫu chiều dài 1,5 km, đảm bảo tiêu chí “ sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”; lắp đặt được thêm 18 camera an ninh phục vụ cho công tác điều tra tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ

Trong xây dựng NTM ở Bắc Thành, vấn đề nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân luôn được quan tâm hàng đầu. Xã có sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao; mô hình nhà lưới với diện tích 1.000m2, mô hình trồng cam xã đoài đảm bảo chất lượng; 01 mô hình vườn chuẩn NTM; tỷ lệ hộ có vườn được chỉnh trang, cải tạo hợp lý được nâng lên. Các mô hình sản xuất lúa ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ liên kết tiêu thụ ngày càng được nhân rộng trên địa bàn xã, Hợp tác xã đã đầu tư đầy đủ trang thiết bị, máy móc phục vụ đảm bảo nhu cầu sản xuất của nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tạo nên một diện mạo mới trên quê hương Bắc Thành. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 27,35 triệu đồng/người/năm, năm 2022 là 58,57 triệu đồng/người/năm, năm 2024 là 69,9 triệu đồng/người/năm; cao gấp 2,56 lần so với thời điểm xã đạt chuẩn NTM năm 2015 và gấp 1,19 lần so với thời điểm xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm.

Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Hằng trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và phần thưởng công trình phúc lợi cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Bắc Thành

Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Hằng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, khám chữa bệnh đầy đủ, hiện đại, khang trang. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Từ năm 2023 đến nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ, UBND xã cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ, công chức, Bắc Thành đã thực hiện nghiêm túc việc số hoá hồ sơ thủ tục hành chính như chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Nguyễn Văn Dương biểu dương và chúc mừng Đảng uỷ, Chính quyền và Nhân dân xã Bắc Thành đã đạt được những kết quả xuất sắc trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu về An ninh trật tự (ANTT) đạt nhiều kết quả. Xác định bảo đảm ANTT là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, không có tình trạng khiếu kiện đông người; không xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên; các mô hình về bảo đảm ANTT được phát huy hiệu quả như mô hình "5 không 3 sạch của phụ nữ", mô hình cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT; mô hình giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỷ năng sống ở các trường học…

Từ năm 2021 đến năm 2023, xã Bắc Thành được UBND huyện công nhận xã đạt tiêu chuẩn "an toàn về ANTT", "xã sạch về ma túy"; từ năm 2022 đến năm 2024, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cấp trên xếp loại xuất sắc... Trong năm 2024, xã tổ chức thành công hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh tổ quốc” và ra mắt mô hình camera cộng đồng, được tỉnh và huyện đánh giá cao, chọn làm mô hình biểu dương toàn tỉnh…

Lãnh đạo huyện trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu

Lãnh đạo huyện trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu

Chủ tịch UBND xã Bắc Thành Nguyễn Duy Tuấn phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Tuấn cho biết, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; trong thời gian tới, tên gọi Bắc Thành chỉ còn đọng lại trong ký ức của mỗi người dân và kết quả đạt được NTM kiểu mẫu sẽ là một mốc son sáng ngời trong trang sử vàng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Bắc Thành. Kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu là nền tảng, là hành trang, là động lực để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Bắc Thành cùng với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân 3 xã Trung Thành, Nam Thành, Xuân Thành thực hiện tốt công tác sáp nhập và sớm đưa xã Quan Thành (xã sau sáp nhập) ổn định, phát triển, trở thành xã NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.” – Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Tuấn khẳng định.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn