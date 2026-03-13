Nghệ An: 55 khu vực bỏ phiếu sớm đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Cử tri ở bản Phồng, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/ TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, đến 15 giờ ngày 13/3, công tác tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ cử tri đi bầu tại 55 khu vực bầu cử sớm đạt trung bình 94%. Trong đó, có 46 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bầu cử. Đây là kết quả thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và sự đồng thuận cao của cử tri tại các địa bàn đặc thù.

Ngay từ sáng sớm, không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Các tuyến đường, khu vực bỏ phiếu được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, tạo khí thế náo nức của Ngày hội non sông.

Cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đều vui tươi, hào hứng, trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Thời tiết tại tất cả các khu vực bầu cử trong ngày nắng đẹp, thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác y tế được bảo đảm tuyệt đối; không phát sinh tình huống phức tạp hay điểm nóng liên quan đến bầu cử.

Tuy nhiên, tại một số bản vùng sâu còn gặp khó khăn về sóng điện thoại và giao thông, ảnh hưởng nhất định đến việc cập nhật thông tin và tiến độ báo cáo./.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: vietnamplus.vn