Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho bầu cử

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị các điểm bầu cử; nghe báo cáo về việc rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự và xử lý các tình huống phát sinh. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự chủ động của Ban CHQS các xã, phường trong việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch về công tác bầu cử; tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, bảo đảm đúng quy định, dân chủ và an toàn. Các đơn vị đang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu tại UBND phường Thái Hòa.

Để tiếp tục lãnh đạo và bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác bầu cử trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS các xã, phường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì nghiêm các chế độ trực, nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra bầu cử; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự và phương án tổ chức tại các điểm bầu cử, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ban CHQS xã phối hợp với các ban, ngành rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, niêm yết danh sách ứng cử viên đúng quy định, tạo thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; quan tâm hỗ trợ cử tri cao tuổi, người khuyết tật, cử tri có hoàn cảnh đặc biệt. Phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; tăng cường phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đề nghị cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

