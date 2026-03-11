UBND tỉnh xác định khu vực bảo vệ tạm thời tại 3.123 điểm bỏ phiếu bầu cử

Theo đó, thời gian xác định khu vực bảo vệ tạm thời bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 13/3/2026 đến khi hoàn thành việc kiểm phiếu của Tổ bầu cử tại 55 điểm bầu cử sớm thuộc 12 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối với các điểm bầu cử còn lại, thời gian xác định khu vực bảo vệ tạm thời bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 15/3/2026 đến khi hoàn thành việc kiểm phiếu.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh ban hành nội quy khu vực bảo vệ; tổ chức đặt biển, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của người, phương tiện và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 06 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 1.039 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và xác lập 3.123 khu vực bỏ phiếu. Kết quả hiệp thương lần thứ ba đã chốt danh sách chính thức, với 21 ứng cử viên để bầu 16 đại biểu Quốc hội, 140 ứng cử viên để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh và 4.807 ứng cử viên để bầu 2.912 đại biểu HĐND cấp xã.

