Cử tri vượt suối băng rừng tham dự ngày hội bầu cử sớm tại Nghệ An

12 xã có 55 khu vực bỏ phiếu sớm tại Nghệ An gồm: Huồi Tụ có 13 khu vực (toàn xã); Na Ngoi có 9 khu vực; Mường Típ có 7 khu vực; Châu Khê có 5 khu vực; Tri Lễ có 4 khu vực; Bắc Lý có 3 khu vực; xã Mỹ Lý có 3 khu vực; xã Môn Sơn có 3 khu vực; xã Tam Thái có 3 khu vực; xã Keng Đu có 2 khu vực; xã Mường Quàng có 2 khu vực và xã Hữu Khuông có 1 khu vực.

Cử tri bản Mọi, xã Môn Sơn vượt suối đi bầu cử sớm. (Ảnh: Bá Thăng).

55 khu vực được tiến hành bỏ phiếu sớm là những địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, dân cư phân tán, có đông đảo đồng bào các tộc thiểu số sinh sống; giao thông đi lại khó khăn, một số nơi bị chia cắt; chưa có điện lưới, sóng điện thoại…với tổng số cử tri được tham gia bỏ phiếu là 15665 cử tri.

Từ tờ mờ sáng, nhiều cử tri vùng sâu, vùng xa đã phải vượt suối, di chuyển những quãng đường xa để kịp có mặt tại điểm bỏ phiếu đúng giờ khai mạc.

Cử tri bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý xem lại danh sách ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Đúng 7h sáng nay (13/3), lễ khai mạc đã đồng loạt diễn ra tại 55 khu vực bỏ phiếu, trong không khí trang trọng, nghiêm túc an ninh được thắt chặt.

Sau lễ khai mạc, các cử tri tiến hành bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình theo quy định.

Nhìn chung tại các điểm bỏ phiếu các cử tri đều phấn khởi, háo hức và trách nhiệm trước lá phiếu của mình. Có những cử tri đã cẩn thận xem lại danh sách niêm yết các ứng cử viên lần cuối trước khi đưa ra lựa chọn ứng cử viên.

Tổ bầu cử bản Huồi Thum, xã Na Ngoi mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để các cử tri không thể đi lại bỏ phiếu. (Ảnh: Hải Thượng).

Tỉnh Nghệ An có 130 xã, phường với 3.123 khu vực bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nhằm không để bất kỳ cử tri nào bị bỏ lại phía sau, việc bỏ phiếu sớm tại các xã vùng cao, biên giới giúp người dân vùng sâu, vùng xa thuận tiện thực hiện quyền làm chủ, góp phần vào thành công chung của ngày hội toàn dân.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV