Tin mừng cho người thích ăn đậu phộng

Ngoài việc giúp giảm cơn đói và là lựa chọn ăn vặt lành mạnh lý tưởng, đậu phộng (lạc) còn là nguồn cung cấp protein, tinh bột, chất béo tốt, chất xơ và axit béo dồi dào. Ăn đậu phộng thường xuyên không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn giúp phòng ngừa các bệnh mạn tính.

Lợi ích sức khỏe khi ăn đậu phộng

Theo India Times, dưới đây là một số tác dụng khi ăn đậu phộng với lượng vừa phải:

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Ăn đậu phộng với lượng vừa phải giúp giảm cholesterol "xấu" và tăng cholesterol "tốt" trong cơ thể, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch. Nhờ lượng chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và protein dồi dào, đậu phộng giúp giảm huyết áp, hỗ trợ bảo vệ tim.

Ngoài ra, thực phẩm này còn chứa các chất chống oxy hóa như resveratrol và axit amin giúp bảo vệ lớp lót bên trong của động mạch khỏi chứng xơ vữa động mạch, tức là sự tích tụ chất béo, cholesterol và các chất khác trong và trên thành động mạch.

Kiểm soát đường huyết

Đối với người bị tiểu đường, đậu phộng được coi là lựa chọn ăn vặt lành mạnh. Chúng giàu chất dinh dưỡng và không chứa chất béo không tốt cho sức khỏe, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, đậu phộng còn chứa magiê, giúp điều chỉnh phản ứng insulin trong cơ thể. Insulin giúp đường trong máu đi vào các tế bào để được chuyển hóa thành năng lượng.

Giảm viêm

Đậu phộng là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh tốt, đến từ axit oleic - cùng một hợp chất được tìm thấy trong dầu ô liu. Đặc tính này trong đậu phộng giúp chống lại chứng viêm và các gốc tự do trong tế bào.

Có thể ngăn ngừa một số loại ung thư

Đậu phộng chứa một lượng protein đáng kể, hàm lượng vitamin E cao và là nguồn cung cấp resveratrol tuyệt vời - chất chống oxy hóa polyphenol khác, được cho là giúp giảm nguy cơ ung thư.

Có lợi cho việc giảm cân

Đậu phộng là món ăn nhẹ thân thiện với việc giảm cân vì có hàm lượng protein và chất xơ cao. Cả hai chất dinh dưỡng này đều hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng. Trong khi protein giúp tăng cường năng lượng, chất xơ làm tăng cảm giác no, giúp hạn chế việc ăn các thực phẩm không lành mạnh, nhiều calo.

Lợi ích của vỏ đậu

Theo QQ News, vỏ lạc là lớp vỏ màu đỏ hoặc nâu đỏ bao phủ bề mặt hạt lạc. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng vỏ lạc có tác dụng bổ máu, cầm máu, tán huyết ứ, giảm sưng, kích thích mọc tóc và làm đen tóc. Trong đó, vỏ lạc màu nâu đỏ có tác dụng tốt nhất trong việc bổ máu. Tốt nhất nên dùng bằng cách luộc.

Ngoài ra, vỏ lạc có thể ức chế sự phân giải fibrin, tăng số lượng tiểu cầu, cải thiện chất lượng tiểu cầu và các khiếm khuyết yếu tố đông máu, tăng cường chức năng co thắt mao mạch và thúc đẩy quá trình tạo máu tủy xương.

Về mặt lâm sàng, nó thường được sử dụng như phương pháp điều trị bổ trợ cho bệnh máu khó đông, các bệnh tương tự bệnh máu khó đông, xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát và thứ phát và các loại chảy máu khác nhau.

Lưu ý khi ăn đậu phộng

Theo Health Shots, ăn uống lành mạnh là tốt, nhưng ăn quá nhiều, ngay cả những thực phẩm lành mạnh nhất cũng có thể gây phản tác dụng. Điều này cũng đúng với đậu phộng.

Các chuyên gia khuyên nên ăn 42 gram, tức khoảng 16 hạt đậu phộng mỗi ngày. Mặc dù loại hạt giàu dinh dưỡng và thơm ngon này rất tốt cho sức khỏe, ăn quá nhiều có thể dẫn đến nhiều vấn đề bao gồm:

Ức chế sự hấp thụ các khoáng chất khác như sắt, kẽm, mangan và canxi

Phá hỏng mục tiêu giảm cân

Gây tăng huyết áp, đặc biệt nếu ăn đậu phộng rang muối

Gây rối loạn tiêu hóa

Ngoài ra, một số trường hợp cần cẩn trọng, tốt nhất là tránh ăn đậu phộng, bao gồm:

Người bị dị ứng với đậu phộng và các loại hạt.

Vì việc tiêu hóa dầu trong đậu phộng cần nhiều mật, những người đã cắt bỏ túi mật không nên ăn đậu phộng để tránh làm tăng gánh nặng cho ga.

Nên tránh ăn đậu phộng khi bị đau gout cấp tính.

Đậu phộng có tác dụng cầm máu, vì vậy, những người bị ứ huyết và đau nhức sau khi ngã hoặc bị thương không nên ăn quá nhiều.

Đậu phộng rất dễ bị mốc khi ẩm ướt, tạo ra aflatoxin, loại độc tố gây ung thư cao, đặc biệt là ung thư gan.

