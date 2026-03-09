Thịt lợn để trong tủ lạnh lâu ngày cực hại sức khỏe, có 5 điểm này phải vứt ngay

Màu sắc biến đổi lạ thường

Khi bạn quan sát thấy miếng thịt chuyển sang màu xám xịt, nâu đậm hoặc xuất hiện các đốm xanh lục, đó là minh chứng cho việc vi khuẩn nấm mốc đã xâm nhập sâu vào từng thớ thịt. Màu xám cho thấy các sắc tố myoglobin trong thịt đã bị oxy hóa hoàn toàn, lúc này giá trị dinh dưỡng bằng không và độc tố đã tích tụ mức cao, tuyệt đối không nên vì tiếc rẻ mà cắt bỏ phần hỏng để ăn phần còn lại.

Xuất hiện lớp màng nhớt và cảm giác dính ta

Một trong những dấu hiệu "tố cáo" thịt đã biến chất rõ nhất là khi chạm vào bề mặt. Thịt lợn an toàn sẽ có độ đàn hồi tốt, ấn vào sẽ lõm nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy một lớp màng nhầy nhụa, dính nhớt bao phủ bên ngoài và thịt không còn độ nảy, đó là kết quả của việc vi khuẩn đang phân hủy protein. Lớp nhớt này chính là "ổ" chứa vi khuẩn hiếu khí, dù bạn có rửa sạch hay nấu chín ở nhiệt độ cao cũng khó lòng tiêu diệt hết các độc tố mà chúng đã bài tiết ra.

Thịt lợn không nên bảo quản quá lâu ngày trong tủ lạnh. (Ảnh minh họa: VTCNews)

Mùi hăng nồng, chua hoặc hôi thối khó chịu

Khứu giác là công cụ kiểm tra thực phẩm nhạy bén nhất. Thịt bắt đầu bốc mùi hăng, mùi chua hoặc mùi thối nồng nặc (ngay cả khi chưa rã đông hoàn toàn), điều đó đồng nghĩa với việc các hợp chất hữu cơ đã bị phân hủy thành các khí độc như amoniac hay hydro sulfi. Bác sĩ cảnh báo việc ăn phải loại thịt này có thể dẫn đến nhiễm độc đường tiêu hóa cấp tính, gây nôn mửa và tiêu chảy kéo dài.

Hiện tượng "cháy lạnh"

Nhiều bà nội trợ chủ quan khi thấy thịt bị bao phủ bởi lớp đá dày hoặc có những vết trắng khô khốc như bị bỏng. Thực tế, đây là tình trạng thịt bị mất nước cực độ do để quá lâu trong ngăn đá hoặc bao gói không kỹ. Khi thịt bị "cháy lạnh", cấu trúc protein bị thay đổi hoàn toàn, chất béo bị oxy hóa dẫn đến mùi hôi dầu và vị đắng. Dù không gây ngộ độc ngay lập tức như vi khuẩn, nhưng loại thịt "xác xơ" này đã mất hết vitamin, khoáng chất và cực kỳ khó tiêu hóa cho trẻ em hoặc người già.

Nước rã đông có màu đục và mùi lạ

Nếu nước rã đông có màu đục ngầu, xuất hiện các mảng vẩn lơ lửng và mùi khó chịu, đó là dấu hiệu các tế bào thịt đã bị phá vỡ hoàn toàn, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi cực nhanh ngay khi tiếp xúc với nhiệt độ phòng. Đây chính là lúc miếng thịt biến thành một chiếc "bẫy độc" sẵn sàng tấn công hệ miễn dịch của người sử dụng.

Thời gian "vàng" lưu trữ thịt lợn trong tủ lạnh

Đừng lầm tưởng tủ lạnh là "cỗ máy thời gian" giúp thực phẩm tươi mãi mãi. Mỗi vị trí trong tủ lạnh có thời hạn bảo quản riêng biệt:

- Ngăn mát (0 - 4°C): Chỉ nên để thịt tươi từ 3 - 5 ngày.

- Ngăn đá (-18°C): Thịt lợn tươi có thể để từ 4 - 12 tháng. Tuy nhiên, để đảm bảo dinh dưỡng và hương vị ngon nhất, bác sĩ khuyên nên sử dụng trong vòng 3 - 6 tháng.

- Thịt đã nấu chín: Chỉ nên để ngăn mát 3 ngày và ngăn đá tối đa 2 tháng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn