Ô tô tải đâm vào container làm một người tử vong tại Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h15 cùng ngày, anh Châu Quốc Hùng (31 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) lái xe tải mang biển số 50H-398.74 cùng phụ xe là ông Bùi Tuấn Thảo (47 tuổi, ngụ TP.HCM) chở mỡ công nghiệp dùng cho thức ăn chăn nuôi lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, theo hướng Mỹ Thuận - Trung Lương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong

Khi phương tiện này lưu thông đến địa bàn xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm và tông vào xe container mang biển số: 93H-072.22 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 90R-013.20 do tài xế Nguyễn Văn Hợi (32 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang dừng đậu cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh này khiến ông Bùi Tuấn Thảo tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường chiếc xe tải bẹp dúm bể nát phần đầu và hư hỏng nặng, nhiều can nhựa chứa mỡ công nghiệp dùng cho thức ăn chăn nuôi rơi vương vãi trên đường. Riêng chiếc xe container cũng bị hư hỏng nặng.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: Báo VOV