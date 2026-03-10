Thuyền di cư va chạm với tàu bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, 14 người thiệt mạng

Một tàu tuần tra bờ biển hộ tống một chiếc phà nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP)

Ít nhất 14 người di cư đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền va chạm với tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi tỉnh Antalya, miền Nam nước này, trong lúc tìm cách chạy trốn lực lượng chức năng.

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) và Tân Hoa xã ngày 9/3, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) ngoài khơi khu vực Beymelek, gần bờ biển Demre thuộc tỉnh Antalya.

Chiếc thuyền chở những người di cư bất hợp pháp mang quốc tịch Afghanistan, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển phát hiện và yêu cầu dừng lại.

Tuy nhiên, thuyền này đã không tuân thủ hiệu lệnh, đồng thời thực hiện các thao tác tốc độ cao nhằm trốn tránh truy đuổi. Trong quá trình này, thuyền đã va chạm với một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển, khiến một số người trên thuyền rơi xuống biển.

Thống đốc tỉnh Antalya Hulusi Sahin cho biết ngoài 14 người thiệt mạng, 7 người đã được lực lượng chức năng cứu và được sơ cứu y tế. Trong khi đó, 14 người khác bơi được vào bờ nhưng cũng đã bị bắt giữ.

Các đội cứu hộ đang tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm trên bộ, trên biển và trên không nhằm xác định liệu còn người mất tích hay không.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra tư pháp do văn phòng công tố viên phụ trách, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra hành chính để làm rõ vụ việc./.

Tác giả: Linh Tô

Nguồn tin: vietnamplus.vn