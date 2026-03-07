Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó công an

Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, về 3 tội: Đưa hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh. Ảnh: VTV

Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an), bị đề nghị truy tố tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Năng Mạnh bị cáo buộc tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Mạnh còn vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 143 tỉ đồng và đưa hối lộ số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Kết luận điều tra thể hiện bị can Nguyễn Danh Dũng quen Nguyễn Năng Mạnh từ năm 2018, khi được phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty MediUSA.

Ngày 10-4-2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực", xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma. Bị can Nguyễn Danh Dũng được phân công vào tổ công tác có nhiệm vụ xác minh nhân thân và triệu tập các cá nhân liên quan nghi phạm tội.

Tối 10-4-2025, cấp trên của bị can Nguyễn Danh Dũng tại Phòng 4 gửi ảnh chụp 6 công ty gồm: Công ty MegaPharco, Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty Dược phẩm Việt Đức, Công ty Dược phẩm Hùng Phương, Công ty Bao bì MegaLife và yêu cầu xác minh về hoạt động, dấu hiệu sai phạm. Thấy trong danh sách có Công ty MediUSA, bị can Dũng đã gọi cho Mạnh để thông báo việc bị điều tra, hẹn gặp và cho xem ảnh chụp danh sách 6 công ty trên, đồng thời nói rằng lãnh đạo đang giao xác minh.

Khi bị can Nguyễn Năng Mạnh nói rằng cả 6 công ty đều của mình hoặc có góp vốn và xin ý kiến về việc dừng hoạt động kinh doanh, Dũng hướng dẫn cứ để nhà máy hoạt động sản xuất bình thường nhưng thu hẹp quy mô, loại bỏ sổ sách, chứng từ kế toán ghi chép các khoản thu, chi phí ngoài. Bên cạnh đó, cựu cán bộ này cũng đồng ý sẽ "tìm cách" khi được bị can Mạnh đề nghị giúp đỡ để không bị kiểm tra, xử lý.

Sau khi được hướng dẫn, ngay sau cuộc gặp, bị can Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm tiêu hủy, cất giấu hàng hóa, vứt bỏ hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm của các công ty.

Chiều 11-4-2025, Nguyễn Năng Mạnh hẹn gặp, đưa phong bì chứa 30 triệu đồng cho bị can Dũng. "Mạnh đưa tiền để cảm ơn Dũng đã hướng dẫn, cung cấp thông tin. Đồng thời nhờ tiếp tục xem xét, nắm tiến độ điều tra để giúp đỡ các công ty của Mạnh không bị xử lý"- kết luận nêu. Tại đây, bị can Dũng cho biết chưa có lịch kiểm tra và tiếp tục nhắc "gọn lại công việc, loại bỏ sổ sách, giấy tờ không cần thiết".

Ngày 19-4-2025, Cảnh sát khám xét khẩn cấp Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và một số công ty khác của Mạnh thì ổ cứng máy tính đã bị tiêu hủy từ trước.

Cơ quan điều tra cáo buộc việc bị can Dũng tiết lộ thông tin và hướng dẫn cách đối phó đã làm cho quá trình khám xét khẩn cấp Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và một số công ty khác của Mạnh gặp nhiều khó khăn. Hành vi của bị can Dũng trái quy định của luật Công an nhân dân, sai quy chế làm việc của C05 và gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức.

