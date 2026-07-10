Món ăn sáng quen thuộc chứa muối nhiều vô kể, càng ăn càng hại thận

Mì ăn liền rất tiện lợi cho bữa sáng nhưng lại không hề lành mạnh cho sức khỏe, đặc biệt là thận. Ảnh: Shutterstock.

Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng không phải món nào cũng tốt cho sức khỏe. Nhiều món ăn sáng quen thuộc lại chứa lượng natri (muối) rất cao, cùng với chất béo bão hòa và phụ gia thực phẩm. Nếu ăn thường xuyên, chúng có thể làm tăng gánh nặng cho thận, góp phần làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn.

Mì ăn liền

Theo Times of India, mì ăn liền là lựa chọn phổ biến của nhiều người vì nhanh và tiện lợi, đặc biệt vào những buổi sáng bận rộn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thực phẩm chứa nhiều natri nhất. Phần lớn lượng muối không nằm ở sợi mì mà tập trung trong các gói gia vị, dầu và nước sốt đi kèm.

Ngoài ra, sản phẩm còn chứa bột ngọt (MSG), chất bảo quản và nhiều phụ gia nhằm tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản. Việc thường xuyên ăn mì ăn liền có thể khiến cơ thể dư thừa natri, gây mất nước, tăng huyết áp và buộc thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải lượng muối dư thừa.

Dù cháo trắng vốn nổi tiếng là món ăn thanh đạm, các món ăn kèm như trứng muối, chà bông hay thịt kho lại chứa lượng natri khá lớn. Ảnh: Thealmostfamousmom.

Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng thận và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp.

Không chỉ vậy, mì ăn liền thường thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng lại giàu tinh bột tinh chế và chất béo. Vì thế, nếu thường xuyên dùng thay bữa sáng, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng.

Nếu muốn ăn mì, nên tự nấu với nước dùng ít muối, bổ sung nhiều rau xanh, nấm, đậu phụ, thịt nạc hoặc trứng luộc để cân bằng dinh dưỡng.

Bánh mì kẹp thịt

Bánh mì là món ăn sáng quen thuộc của người Việt, nhưng những loại bánh mì kẹp xúc xích, thịt nguội, giăm bông, thịt xông khói hoặc hamburger lại chứa khá nhiều natri.

China Times dẫn lời bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo bão hòa, phosphate và các loại nước sốt giàu muối. Nếu bữa sáng này còn đi kèm trà sữa hoặc nước ngọt, lượng đường và calo tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, kháng insulin và tăng huyết áp - những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên bánh mì kẹp ức gà, trứng hoặc rau củ, đồng thời thay trà sữa bằng trà xanh hoặc sữa đậu nành không đường.

Cháo ăn kèm ruốc (chà bông)

Nhiều người cho rằng cháo là món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở phần ăn kèm, đặc biệt là ruốc (chà bông). Ruốc là thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều muối, nitrit và chất béo bão hòa. Khi ăn cùng cháo, lượng natri nạp vào có thể tăng đáng kể.

Cháo trắng với chà bông được xem là bữa sáng hại thận phổ biến nhiều người ăn hàng ngày. Ảnh: Hsin Tung Yang.

Ngoài ra, cháo được nấu nhừ khiến tinh bột dễ hấp thu, làm đường huyết tăng nhanh. Sự kết hợp giữa thực phẩm nhiều muối và tinh bột hấp thu nhanh có thể ảnh hưởng không tốt đến chức năng thận nếu duy trì trong thời gian dài.

Thay vì ăn cháo với ruốc, các chuyên gia khuyến khích dùng thịt nạc băm, cá, trứng hoặc rau xanh để tăng giá trị dinh dưỡng và giảm lượng muối trong khẩu phần.

Đồ ăn chiên rán ngập dầu

Các món như gà rán, khoai tây chiên, bánh rán hay các loại đồ chiên bán sẵn thường được nhiều người lựa chọn vì hương vị hấp dẫn và tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm không có lợi cho sức khỏe thận.

Để tăng hương vị, các món chiên thường được tẩm ướp nhiều muối và gia vị trước khi chế biến. Việc tiêu thụ thường xuyên những món ăn này không chỉ làm tăng lượng natri mà còn làm tăng lượng chất béo bão hòa và các hợp chất có hại hình thành khi chiên ở nhiệt độ cao hoặc sử dụng dầu chiên nhiều lần. Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp và gây thêm áp lực cho thận.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế đồ chiên rán vào bữa sáng, thay bằng các món hấp, luộc hoặc áp chảo với ít dầu để vừa cung cấp năng lượng, vừa giảm gánh nặng cho thận.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn