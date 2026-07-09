Morocco mất mũi nhọn số 1 ở trận tứ kết căng thẳng với Pháp

HLV Mohamed Ouahbi xác nhận Saibari chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu với Les Bleus do chấn thương gân kheo, gặp phải trong chiến thắng 3-0 trước Canada tại vòng 1/8. Tiền đạo 26 tuổi buộc phải rời sân ngay từ phút 22 và không thể tiếp tục thi đấu.

Saibari đang đạt phong độ cao thì chấn thương

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) mang đến tín hiệu tích cực khi Saibari không phải chia tay phần còn lại của World Cup 2026. Tuy nhiên, thời gian hồi phục không đủ để anh kịp góp mặt ở trận đấu với tuyển Pháp.

"Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng, ngoại trừ Saibari. Chúng tôi chỉ sử dụng những người đạt trạng thái thể lực tốt nhất", HLV Mohamed Ouahbi chia sẻ.

Sự vắng mặt của Saibari là cú sốc lớn với Morocco. Tiền đạo 26 tuổi liên tục tỏa sáng kể từ đầu giải khi ghi bàn vào lưới Brazil, Scotland và Haiti ở vòng bảng. Anh cũng là người thực hiện thành công lượt sút quyết định trên chấm luân lưu, giúp Morocco vượt qua Hà Lan ở vòng 1/16.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, Saibari còn vừa trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Morocco sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu euro sang Bayern Munich hồi đầu tháng 7.

Trong bối cảnh thiếu vắng ngòi nổ quan trọng nhất trên hàng công, nhiều khả năng Soufiane Rahimi sẽ được HLV Ouahbi trao cơ hội đá chính thay thế.

Dù chịu tổn thất lớn về lực lượng, Morocco vẫn đặt quyết tâm tạo nên bất ngờ trước tuyển Pháp. Đại diện Bắc Phi kỳ vọng tinh thần tập thể cùng kỷ luật trong lối chơi sẽ giúp họ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn