Eurowindow Sport Garden: Lựa chọn của dòng tiền hướng tới giá trị bền vững

Dòng tiền đang tìm kiếm những tài sản có giá trị thực

Tại hội thảo "Thị trường bất động sản 2026 - Định vị tài sản chiến lược giữa biến động" diễn ra mới đây tại TPHCM, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng dòng tiền hiện nay đang tìm đến những tài sản có nền tảng giá trị vững chắc, pháp lý rõ ràng và khả năng giữ giá dài hạn.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong khảo sát của PropertyGuru Vietnam khi phần lớn người tham gia vẫn tin tưởng vào triển vọng của thị trường. Tuy nhiên, niềm tin không còn được phân bổ đồng đều cho mọi dự án. Thay vào đó, dòng tiền đang tập trung nhiều hơn vào những sản phẩm sở hữu lợi thế thực sự về vị trí, hạ tầng và khả năng khai thác.

Các khu đô thị sở hữu giá trị thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác bền vững đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm

Ở một góc độ khác, sự phát triển của phân khúc bất động sản cao cấp trong những năm gần đây cũng cho thấy sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư. Theo Savills Việt Nam, tầng lớp khách hàng sở hữu tài sản lớn ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, giá trị sử dụng và tính bền vững của tài sản thay vì chỉ nhìn vào yếu tố tăng giá. Điều này phản ánh xu hướng chung của thị trường khi giá trị thực đang dần trở thành thước đo quan trọng đối với các quyết định đầu tư.

Những lợi thế tạo nên sức hút của khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden

Trong bối cảnh đó, Eurowindow Sport Garden được nhiều khách hàng quan tâm khi đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí mà thị trường đang tìm kiếm.

Dự án tọa lạc tại giao điểm đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh - Cửa Lò, khu vực được xem là một trong những tâm điểm kết nối của (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến trung tâm hành chính, các khu thương mại, dịch vụ, trường học, cơ sở y tế và nhiều tiện ích quan trọng khác của khu vực, mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh sinh lời bền vững, tiềm năng tăng giá cao.

Nếu vị trí là yếu tố quyết định sức hút ban đầu, thì khả năng khai thác là yếu tố tạo nên hiệu quả đầu tư trong dài hạn. Tại Eurowindow Sport Garden, các dòng sản phẩm được phát triển theo hướng tối ưu công năng sử dụng và gia tăng tính linh hoạt trong khai thác.

Dòng liền kề, shophouse có diện tích từ 102m², mặt tiền rộng từ 5m được xem là một trong những sản phẩm phù hợp với xu hướng hiện nay, có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau như để ở, kinh doanh, cho thuê hoặc kết hợp nhiều công năng trong cùng một sản phẩm.

Eurowindow Sport Garden sở hữu đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư, kinh doanh của khách hàng

Trong khi đó, biệt thự sở hữu mặt tiền rộng 8,5m, diện tích rộng từ 242,5m², kiến trúc bề thế hướng đến nhóm khách hàng đề cao không gian sống riêng tư và nhu cầu khẳng định dấu ấn cá nhân.

Sự đa dạng về loại hình sản phẩm giúp Eurowindow Sport Garden tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người mua để ở đến nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội khai thác thương mại hoặc tích lũy tài sản dài hạn.

Đáng chú ý, Eurowindow Sport Garden được quy hoạch khu đô thị xanh tiên phong tại Nghệ An khi sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh, mang đến cho cư dân không gian sống trong lành và bền vững theo thời gian.

Dự án kiến tạo không gian sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc cho cư dân xứ Nghệ

Tại Eurowindow Sport Garden, các sản phẩm đã có sổ đỏ đất từng lô, mang lại sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sở hữu và khai thác tài sản. Đồng thời chủ đầu tư đang áp dụng chính sách bán hàng “ưu việt” như chiết khấu tới 19% giá trị sản phẩm, hỗ trợ tài chính lên tới 70% giá trị hợp đồng cùng chương trình hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc đến 24 tháng. Đây là ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng chủ động hơn trong việc cân đối nguồn vốn và kế hoạch đầu tư.

Trong bối cảnh dòng tiền đang dịch chuyển về các tài sản có nền tảng vững chắc, Eurowindow Sport Garden được đánh giá là một trong những tọa độ đáng chú ý tại Nghệ An. Hội tụ lợi thế về vị trí, hạ tầng hiện hữu, sản phẩm đa năng, pháp lý hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra cơ hội tích lũy tài sản và đầu tư bền vững cho nhà đầu tư trong giai đoạn mới của thị trường.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn