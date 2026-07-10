Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về đề xuất tổ chức thi lại môn Toán của Tuyên Quang?

Chiều tối 9/7, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra lùm xùm về bất thường điểm thi môn Toán.

Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, tại họp báo thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang chiều 9/7, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết, Sở đã gặp mặt phụ huynh học sinh, thí sinh ở điểm thi trường chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng.

Tất cả đồng ý đề xuất cho thi lại môn Toán để công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh. Do đó, Sở đề xuất phương án này với Bộ GD&ĐT cũng như xem xét thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng. Về khâu tổ chức, Sở đề nghị Bộ GD&ĐT sửa quy chế thi, cho phép lắp camera không nối mạng trong phòng thi để giám sát.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân