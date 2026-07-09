Quảng Ninh: Lật tàu tại Vân Đồn, 1 người tử vong, 1 người mất tích

Sà lan HP 4914 do ông Vũ Thành Long (sinh năm 1973, trú tại phường Đại Năng, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển cát từ đảo Minh Châu (Đặc khu Vân Đồn) đi TP Hải Phòng thì va vào cồn đá và bị lật. Trên sà lan có 5 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) đã cử Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh (bên phải) trực tiếp chỉ huy các lực lượng phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng đã cứu sống 3 thuyền viên gồm: Vũ Thành Long, Bùi Văn Nhở và Nguyễn Văn Cương, đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn để chăm sóc, điều trị.

Đối với 2 thuyền viên còn lại là Trương Văn Hạnh và Trương Văn Phượng, lực lượng cứu hộ tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng thợ lặn đã tìm thấy 1 nạn nhân tử vong; còn 1 nạn nhân mất tích.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Tham gia tìm kiếm, cứu nạn có 41 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng nhân dân, gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đặc khu Vân Đồn, Đồn Biên phòng Hạ Long, Ban CHQS Đặc khu Vân Đồn, Công an Đặc khu Vân Đồn và ngư dân địa phương. Lực lượng sử dụng 6 xuồng và 4 tàu tham gia cứu hộ.

Hiện Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, đồng thời xử lý các nhiệm vụ tiếp theo theo quy định.

Tác giả: Văn Đảm

Nguồn tin: qdnd.vn