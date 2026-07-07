Tại sao nhiều người đặt một củ tỏi dưới gối khi đi ngủ?

Nghe có vẻ lạ, nhưng việc đặt một củ tỏi dưới gối khi ngủ lại là một mẹo dân gian được nhiều người truyền tai nhau. Không chỉ mang yếu tố tâm linh như nhiều người vẫn nghĩ, thói quen này còn gắn liền với một số lợi ích khá thực tế đối với sức khỏe và môi trường xung quanh. Dưới đây là những tác dụng chính khiến nhiều người duy trì thói quen đặc biệt này.

Đuổi côn trùng, đặc biệt là muỗi

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất của tỏi chính là khả năng xua đuổi côn trùng. Mùi hăng đặc trưng của tỏi, chủ yếu đến từ hợp chất allicin, là thứ mà nhiều loài côn trùng, đặc biệt là muỗi, rất “kỵ”.

Khi đặt một củ tỏi gần đầu giường, mùi của nó sẽ lan tỏa nhẹ trong không khí, tạo thành một “lớp bảo vệ tự nhiên” giúp hạn chế muỗi và côn trùng lại gần. Điều này đặc biệt hữu ích với những người sống ở khu vực ẩm thấp hoặc vào mùa mưa – thời điểm muỗi sinh sôi mạnh.

So với việc sử dụng hóa chất hay các loại xịt chống côn trùng, tỏi là lựa chọn đơn giản, tự nhiên và không gây lo ngại về sức khỏe.

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất của tỏi chính là khả năng xua đuổi côn trùng. Ảnh minh họa.

Hỗ trợ giảm nghẹt mũi

Tỏi từ lâu đã được biết đến với khả năng hỗ trợ đường hô hấp. Mùi hăng của tỏi có thể giúp làm thông thoáng mũi, đặc biệt với những người bị nghẹt mũi nhẹ do cảm lạnh hoặc thay đổi thời tiết.

Khi bạn nằm ngủ, việc có một củ tỏi gần đầu có thể giúp bạn hít phải lượng nhỏ tinh chất bay hơi từ tỏi. Điều này có thể góp phần làm loãng dịch nhầy trong mũi, giúp đường thở thông thoáng hơn, từ đó ngủ dễ dàng và sâu giấc hơn.

Tuy nhiên, tác dụng này chỉ ở mức hỗ trợ nhẹ. Với những trường hợp nghẹt mũi nặng hoặc kéo dài, bạn vẫn nên áp dụng các biện pháp y tế phù hợp. Dù vậy, với người bị nghẹt mũi thoáng qua, đây vẫn là một mẹo đơn giản đáng thử.

Tốt cho hệ thần kinh, giúp thư giãn

Ít ai biết rằng mùi của tỏi, nếu ở mức độ nhẹ, có thể tạo cảm giác ổn định và giúp cơ thể thư giãn. Khi bạn duy trì một thói quen quen thuộc trước khi ngủ – chẳng hạn như đặt tỏi dưới gối – não bộ sẽ dần liên kết hành động này với trạng thái nghỉ ngơi.

Điều đó giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn, đặc biệt với những người thường xuyên căng thẳng hoặc khó ngủ. Đây không phải là tác dụng trực tiếp từ dược tính của tỏi, mà là sự kết hợp giữa mùi hương và yếu tố tâm lý.

Ngoài ra, việc cảm thấy môi trường ngủ “an toàn hơn” (do tỏi giúp đuổi côn trùng) cũng góp phần làm giảm sự lo lắng, giúp hệ thần kinh được thả lỏng.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Tỏi sở hữu đặc tính kháng khuẩn rất mạnh, có khả năng hỗ trợ tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn có hại. Hoạt chất allicin trong tỏi được xem như một “kháng sinh tự nhiên”, giúp ức chế sự phát triển của một số nhóm vi khuẩn lên men trong cơ thể.

Khi duy trì thói quen đặt tỏi dưới gối trong lúc ngủ, nhiều người nhận thấy cơ thể tỉnh táo và dễ chịu hơn vào buổi sáng. Đồng thời, đây cũng được xem là một cách hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, góp phần phòng ngừa bệnh tật.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh minh họa.

Có nên áp dụng thói quen này?

Đặt tỏi dưới gối là một mẹo đơn giản, dễ thực hiện và hầu như không gây hại. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp. Một số người có thể cảm thấy mùi tỏi quá nồng, gây khó chịu và ảnh hưởng ngược đến giấc ngủ.

Nếu muốn thử, bạn nên chọn củ tỏi còn nguyên, không dập nát để mùi không quá gắt. Có thể đặt cách đầu một khoảng nhỏ thay vì để trực tiếp dưới gối.

Quan trọng hơn, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ. Để ngủ ngon và khỏe mạnh, bạn vẫn cần duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý như ngủ đúng giờ, hạn chế thiết bị điện tử và giữ phòng ngủ thông thoáng.

Tóm lại

Việc đặt một củ tỏi dưới gối khi ngủ không chỉ là mẹo dân gian đơn thuần mà còn có những lợi ích thực tế như xua đuổi côn trùng, hỗ trợ hô hấp, giúp thư giãn thần kinh và gián tiếp tăng cường sức đề kháng.

Dù không phải “thần dược”, nhưng nếu áp dụng đúng cách và phù hợp với bản thân, đây vẫn là một thói quen nhỏ có thể mang lại sự cải thiện đáng kể cho chất lượng giấc ngủ của bạn.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn