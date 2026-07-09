Tỉnh Bắc Ninh trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An

Tiếp đoàn có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự buổi trao tặng kinh phí hỗ trợ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Tại buổi trao quà, lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. Đồng thời trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương phát biểu

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là đạo lý, là tình cảm và trách nhiệm của địa phương.

Các đại biểu tỉnh Bắc Ninh trao tặng kinh phí hỗ trợ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An

Với mong muốn chung tay, góp thêm nguồn lực cùng tỉnh Nghệ An trong công tác chăm sóc người có công và thân nhân liệt sĩ, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Nghệ An số tiền 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí này sẽ góp phần giúp địa phương triển khai các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, hai tỉnh Bắc Ninh và Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh dành cho Nghệ An. Đồng chí khẳng định, sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của tỉnh Bắc Ninh không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn