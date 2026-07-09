Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 8 đồng chí:

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đồng chí Vũ Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Đình Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Anh Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Đồng chí Trần Khánh Hòa, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, chuyên viên chính Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội.

Theo Quyết định, chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các đồng chí: Vũ Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Đặng Đình Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Từng bước hình thành phương thức “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng các đồng chí vừa được Bộ Chính trị tin tưởng, chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là cơ chế để đảng tự chỉnh đốn, tự bảo vệ, tự hoàn thiện, tự nâng cao; là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, quy định, hướng dẫn mới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tại hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và Quy định số 21-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, đối với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu của công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát ngày càng cao hơn; phạm vi công việc rộng hơn; tính chất nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời phải đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội và từng đồng chí được chỉ định tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Phải xác định kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là để phòng ngừa, cảnh báo, giữ cho tổ chức đảng và đảng viên không đi chệch hướng, không phát sinh sai phạm, khuyết điểm; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, vi phạm nghiêm trọng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội yêu cầu khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và hằng năm bảo đảm bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của cấp trên.

Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, các Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan của Quốc hội để bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát phục vụ trực tiếp, thiết thực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quốc hội.

Đồng thời, tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Quốc hội năm 2026 và toàn khóa; lựa chọn đúng nội dung, đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, những nhiệm vụ mới, khó, phức tạp; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, của Đảng ủy Quốc hội và nhiệm vụ đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội đề nghị đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra theo chương trình, kế hoạch với giám sát thường xuyên; giữa phòng ngừa, cảnh báo với xử lý nghiêm minh khi có vi phạm.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành phương thức “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”, nâng cao chất lượng dự báo, phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro, giảm hình thức, giảm thủ tục không cần thiết, bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh: Cần xây dựng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực sự tinh gọn, mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ sâu, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ nhưng không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn giữ gìn uy tín, danh dự của Đảng, của Đảng ủy Quốc hội và của chính mình; thực sự là những người gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Chuyển trọng tâm sang công tác phòng ngừa, cảnh báo vi phạm

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hữu Nghĩa gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội sẽ quyết tâm đổi mới toàn diện để xứng đáng là công cụ kiểm tra sắc bén, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Quyết định của Bộ Chính trị cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 Nguyễn Hữu Nghĩa.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 22-QĐ/TW và Nghị quyết số 05-NQ/TW về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; triển khai đồng bộ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm soát minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội sẽ tập trung đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang công tác phòng ngừa, cảnh báo vi phạm để phát hiện các nguy cơ có thể dẫn đến những sai phạm từ sớm, từ xa, không để cho sai phạm tích tụ thành vi phạm, khuyết điểm lớn; mở rộng, tăng cường giám sát, chuyển từ thụ động sang chủ động, nắm chắc tình hình thông qua giám sát thường xuyên và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng các cơ sở dữ liệu, chuyển dần công tác kiểm tra, giám sát dựa trên môi trường số và dữ liệu lớn; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Tác giả: H.N

Nguồn tin: Báo Nhân dân