Hại bạn ở sân sau lời từ chối nhậu

Ngày 9/7, Danh Hữu, 38 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Giết người.

Danh Hữu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra ban đầu, tối 6/7, người đàn ông 42 tuổi đến nhà Hữu ở xã Giồng Riềng chơi và rủ nhậu. Khi Hữu từ chối, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khi xô xát, Hữu vào nhà lấy dao rồi quay ra chém bạn nhiều nhát. Nạn nhân bị thương nặng, tử vong tại chỗ.

Sau gây án, Hữu đóng cửa đi ngủ, sáng hôm phát hiện thi thể đã báo cho gia đình nạn nhân, rồi đến công an xã đầu thú.

Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do đứt động mạch.

Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông

Nguồn tin: vnexpress.net