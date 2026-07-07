Gợi ý 12+ thực đơn tiếp khách VIP bạn nên xem qua ngay

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nên chọn món gì để đãi khách quan trọng, bài viết này sẽ gợi ý 12+ thực đơn tiếp khách VIP hấp dẫn, dễ lựa chọn và phù hợp với nhiều kiểu tiệc khác nhau. Hãy cùng tham khảo ngay để có thêm ý tưởng chuẩn bị một buổi tiệc thật chỉn chu và đáng nhớ.

Các thực đơn tiếp khách VIP được ưa thích nhất.

Đặc điểm của thực đơn đãi tiệc tiếp khách VIP không phải mà món ăn ngon nữa mà hình thức cũng là yếu tố quan trọng, trình bày đẹp mắt, sang trọng để thể hiện sự đẳng cấp. Dưới đây là 12 thực đơn tiếp khách VIP hấp dẫn, phù hợp cho tiệc gia đình, tiếp đối tác, khách hàng quan trọng hoặc các buổi chiêu đãi thân mật.

Thực đơn 1:

Suop cua bào ngư.

Salad rau củ.

Bò hầm rượu vang.

Heo sữa quay + bánh bao.

Lẩu tôm sú

Chè hạt sen táo đỏ.

Thực đơn 2.

Suop bí đỏ kem tươi.

Cá hồi áp chảo sốt chanh dây.

Bò mỹ sốt tiêu đen.

Mỳ ý hải sản.

Lẩu gà ác tiềm ngũ vị.

Panna cotta.

Thực đơn 3.

Salad trứng cá ngừ.

Suop hải sâm bào ngư.

Tôm hùm baby nướng phô mai.

Gà đen hấp thảo mộc.

Lẩu cá bống mú.

Trái cây nhập khẩu.

Thực đơn 4.

Suop cua hải sản măng tây.

Gỏi tiếng vua tôm thịt.

Vịt quay bắc kinh.

Tôm sú sốt trứng muối.

Lẩu uyên ương.

Chè tuyết yến.

Thực đơn 5.

Suop vi cá mập.

Cà tầm sốt hạt điều.

Cua cà mau hấp.

Ba ba nấu rượu vang.

Bồ câu tiềm ngũ vị.

Tráng miệng cherry

Thực đơn 6.

Suop tôm hùm.

Tu hài sữa nướng mỡ hành.

Dúi giả cầy.

Cá mú đỏ hấp xì dầu.

Lẩu gạch tôm nấu bầu.

Tráng miệng dâu tây nhập khẩu.

Thực đơn 7.

Khai vị: Chả giò cua cá hồi.

Suop sườn hạnh nhân.

Cá chẽm đút lò sốt phô mai.

Bắp bò hoa sốt rượu vang.

Lẩu nấm sườn non dùng với mì udon.

Tráng miệng mochi.

Thực đơn 8.

Salad cá tầm sốt mè.

Suop gạch cua hải sản bắp non.

Vịt quay thảo mộc bánh bao chiên.

Cá bống mú sốt singapore.

Lẩu cua đồng hải sản.

Chè tàu hủ trái vải.

Thực đơn 9.

Bò cuộn xúc xích sốt BBQ.

Tôm càng rang muối tỏi.

Gân nai sốt XO cải thìa.

Đùi gà tiềm sâm hàn quốc.

Mì hấp vịt quay.

Bánh kem chanh dây.

Thực đơn 10.

Chả giò tôm hùm.

Mực nhồi trứng muối salad.

Gà đen tiềm đông trùng thảo.

Thăn bê nướng BBQ.

Lẩu hải sản thập cẩm.

Bánh choco fondant.

Thực đơn 11.

Suop miso hải sản.

Tôm bách hoa sốt dijon trứng muối.

Cá tầm phi lê hấp cải hồng Kông.

Vịt quay thảo mộc ăn mì hấp.

Lẩu tôm hùm.

Bánh opera.

Thực đơn 12.

Bò Mỹ cuộn xúc xích sốt đậu pois.

Gỏi cá hồi.

Súp dumpling hải sản pois.

Giò heo tiềm ngũ vị.

Lẩu nấm sườn non.

Chè đậu đỏ hạnh nhân.

Các yếu tố tạo nên thực đơn đãi khách VIP.

Món ăn ngon, phù hợp khẩu vị khách mời: Món ăn là yếu tố quan trọng nhất trong một buổi tiệc tiếp khách VIP. Thực đơn nên được lựa chọn kỹ lưỡng, có sự cân bằng giữa món khai vị, món chính, món lẩu và tráng miệng. Hương vị món ăn cần dễ dùng, nguyên liệu tươi ngon, chế biến vừa miệng để phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau.

Decor món ăn sang trọng, đẹp mắt: Bên cạnh hương vị, cách trình bày món ăn cũng ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận của khách mời. Các món trong thực đơn VIP nên được decor tinh tế, màu sắc hài hòa, bày trí gọn gàng và sang trọng. Một món ăn được trình bày đẹp sẽ giúp bàn tiệc trở nên nổi bật và tạo ấn tượng tốt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Dụng cụ ăn uống cao cấp: Một bàn tiệc VIP cần có chén, dĩa, ly, muỗng, nĩa và các dụng cụ ăn uống sạch đẹp, đồng bộ. Dụng cụ cao cấp không chỉ giúp món ăn trông hấp dẫn hơn mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của đơn vị dịch vụ tiệc. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại góp phần nâng tầm không gian tiếp khách.

Đơn vị tổ chức tiệc cao cấp chuyên nghiệp.

Lựa chọn đơn vị tổ chức tiệc cao cấp chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và hạn chế các phát sinh trong quá trình chuẩn bị. Từ khâu tư vấn thực đơn, chuẩn bị món ăn, setup bàn tiệc, dụng cụ ăn uống đến nhân viên phục vụ đều được sắp xếp chỉn chu, giúp buổi tiệc diễn ra sang trọng và đúng kế hoạch.

Với những buổi tiệc tiếp khách VIP, Naifood là một lựa chọn đáng tham khảo. Naifood chuyên nhận đặt tiệc tại nhà tphcm và các tỉnh thành lân cận. Naifood nhận tổ chức nhiều loại hình tiệc như tiệc tiếp khách VIP, tiệc công ty, tiệc gia đình, tiệc sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, tất niên, buffet, BBQ và các buổi tiệc trọn gói theo yêu cầu. Với đội ngũ đầu bếp, nhân viên phục vụ và quy trình chuẩn bị rõ ràng, Naifood luôn chú trọng đến chất lượng món ăn, cách trình bày bàn tiệc và trải nghiệm của khách mời.

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Một thực đơn đãi khách VIP được chuẩn bị chỉn chu sẽ giúp buổi tiệc trở nên sang trọng, lịch sự và tạo ấn tượng tốt với khách mời. Từ món ăn ngon, cách trình bày đẹp mắt cho đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tất cả đều góp phần thể hiện sự tinh tế và chu đáo của gia chủ hoặc doanh nghiệp.

Nếu bạn đang cần tư vấn thực đơn đãi khách VIP phù hợp cho tiệc tại nhà, công ty hay buổi tiếp đối tác quan trọng, hãy liên hệ Naifood để được hỗ trợ nhanh chóng. Naifood sẽ giúp bạn lên thực đơn, chuẩn bị món ăn và phục vụ tiệc trọn gói, mang đến một buổi tiệc sang trọng, ngon miệng và đáng nhớ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn