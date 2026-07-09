Vì sao trứng là "siêu thực phẩm" lý tưởng cho bữa sáng?

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, đặc biệt vào bữa sáng. Không chỉ dễ chế biến và đa dạng món ăn, trứng còn được xem là nguồn dinh dưỡng giàu giá trị, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý.

Dù có kích thước nhỏ, trứng lại chứa lượng dinh dưỡng đáng kể. Một quả trứng luộc cỡ trung bình cung cấp khoảng 77 calo cùng protein, chất béo tốt, vitamin A, B2, B5, B12, cùng các khoáng chất như phốt pho và selen. Đây là nguồn protein chất lượng cao, dễ hấp thu, có mặt ở cả lòng trắng và lòng đỏ, đồng thời cung cấp nhiều vi chất quan trọng cho cơ thể.

Ăn trứng đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa

Nhiều người lo ngại về hàm lượng cholesterol trong trứng, đặc biệt ở lòng đỏ. Tuy nhiên, theo các khuyến nghị dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), cholesterol từ thực phẩm không phải lúc nào cũng làm tăng cholesterol trong máu. Nghiên cứu cho thấy phần lớn người ăn trứng không bị ảnh hưởng đáng kể về chỉ số cholesterol, chỉ một nhóm nhỏ có phản ứng nhạy hơn. Vì vậy, điều quan trọng vẫn là kiểm soát lượng ăn hợp lý.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận, ăn trứng có thể giúp tăng cholesterol tốt (HDL) - yếu tố có lợi cho tim mạch. Việc bổ sung trứng đều đặn trong chế độ ăn đã được chứng minh có thể cải thiện chỉ số HDL ở một số người sau vài tuần sử dụng.

Trứng còn là nguồn cung cấp choline dồi dào - dưỡng chất quan trọng tham gia cấu tạo màng tế bào và hỗ trợ hoạt động não bộ. Một quả trứng có thể đáp ứng gần 1/3 nhu cầu choline khuyến nghị hằng ngày.

Ở góc độ thị lực, lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Bên cạnh đó, vitamin A trong trứng cũng góp phần duy trì thị lực khỏe mạnh.

Một lợi ích khác là khả năng cung cấp omega-3, đặc biệt ở các loại trứng được tăng cường dinh dưỡng. Omega-3 giúp hỗ trợ tim mạch và giảm triglyceride trong máu, từ đó góp phần cải thiện sức khỏe hệ tuần hoàn.

Trứng là nguồn dinh dưỡng quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Ảnh minh họa

Trứng cũng là nguồn protein hoàn chỉnh với đầy đủ acid amin thiết yếu, giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp, kiểm soát cân nặng và duy trì năng lượng. Với khoảng 6g protein mỗi quả, trứng được đánh giá là thực phẩm có giá trị sinh học cao.

Trái với quan niệm cũ, nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy không có mối liên hệ trực tiếp giữa việc ăn trứng và nguy cơ bệnh tim mạch ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng đặc biệt như người mắc đái tháo đường vẫn cần sử dụng hợp lý theo hướng dẫn dinh dưỡng.

Ngoài ra, ăn trứng vào bữa sáng còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế nạp thêm calo trong ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng có thể giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong các bữa tiếp theo và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tác giả: Mai Hương (T/H)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn