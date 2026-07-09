Cập nhật, tổng hợp tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ định kỳ hằng tuần để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, để tăng cường công tác theo dõi, chỉ đạo xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Đối với từng dự án cập nhật tiến độ thực hiện, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và các nội dung cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc; định kỳ trước thứ Năm hằng tuần hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thuế tỉnh Nghệ An, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình triển khai các dự án thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Sở Tài chính; chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính tổng hợp, định kỳ hằng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn