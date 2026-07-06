Tin mừng cho người thích ăn lựu

Quả lựu rất được ưa chuộng với những hạt đỏ lấp lánh như ngọc, màu sắc bắt mắt và vị chua ngọt đặc trưng. Ảnh: Pixabay.

Với những hạt đỏ lấp lánh như ngọc, sắc màu bắt mắt và vị chua ngọt đặc trưng, quả lựu từ lâu đã là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Những năm gần đây, loại quả này càng xuất hiện phổ biến hơn trong chế độ ăn lành mạnh nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào.

Theo US Today, Mia Syn, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký hành nghề tại bang Nam Carolina (Mỹ) và là tác giả cuốn sách Mostly Plant-Based, cho biết lựu ngày càng được người tiêu dùng quan tâm vì được xem là một "siêu thực phẩm chức năng". Theo bà, một số nghiên cứu còn cho thấy nước ép lựu có khả năng chống oxy hóa cao hơn cả rượu vang đỏ và trà xanh.

Không chỉ nổi bật về giá trị dinh dưỡng, lựu còn được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, vị ngọt tự nhiên và tính linh hoạt trong chế biến. Những hạt lựu đỏ mọng tạo điểm nhấn về màu sắc, hương vị và độ giòn cho nhiều món ăn như salad, sinh tố, nước ép hay món tráng miệng.

Dưới đây là những điều nên biết về lợi ích sức khỏe cũng như những trường hợp cần lưu ý khi ăn lựu.

Giá trị dinh dưỡng của lựu

Theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson, chuyên viên tư vấn chế độ ăn uống tại The Sports Nutrition Playbook, lựu được xem là siêu trái cây vì cung cấp đồng thời nhiều dưỡng chất và chất chống oxy hóa có lợi.

Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do - những phân tử không ổn định có thể thúc đẩy quá trình viêm và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính theo thời gian. Trong số các chất chống oxy hóa của lựu, Mia Syn cho biết nổi bật nhất là polyphenol nhóm anthocyanin, cũng chính là hợp chất tạo nên màu đỏ đậm đặc trưng của quả.

Ngoài ra, lựu còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như chất xơ, vitamin C, kali, vitamin K, folate (vitamin B9). Theo chuyên gia, một cốc hạt lựu chứa khoảng 7 g chất xơ, giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu.

Vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch và quá trình tổng hợp collagen, trong khi kali đóng vai trò quan trọng trong dẫn truyền thần kinh, cân bằng dịch cơ thể và duy trì huyết áp khỏe mạnh. Kali cũng góp phần hỗ trợ quá trình bù nước và hoạt động của cơ bắp.

Bên cạnh đó, vitamin K giúp quá trình đông máu diễn ra bình thường, còn folate cần thiết cho sự phát triển và phân chia tế bào.

Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu về tác động của lựu đối với hệ tim mạch. Theo Mia Syn, bằng chứng hiện nay cho thấy lựu có thể góp phần bảo vệ tim mạch bằng cách giảm stress oxy hóa và hỗ trợ chức năng của mạch máu.

Amy Goodson cho biết thêm các nghiên cứu mới cũng gợi ý lựu có thể hỗ trợ quá trình phục hồi sau tập luyện, mặc dù vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định rõ hiệu quả.

Lựu được xem là siêu trái cây vì cung cấp đồng thời nhiều dưỡng chất và chất chống oxy hóa có lợi. Ảnh: Pexels.

Có nên ăn lựu mỗi ngày?

Lựu là thực phẩm an toàn và hầu như đều tốt cho mọi người, tuy nhiên vẫn có một số điểm cần lưu ý.

Có thể tương tác với thuốc

Tương tự nước ép bưởi, nước ép lựu có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa một số loại thuốc vì có khả năng làm chậm hoạt động của các enzyme ở gan chịu trách nhiệm phân hủy thuốc. Do đó, những người đang sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc hạ cholesterol hoặc một số thuốc kê đơn khác nên trao đổi với bác sĩ nếu thường xuyên uống nhiều nước ép lựu.

Ăn quá nhiều có thể gây khó chịu tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong hạt lựu mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian ngắn, một số người có thể gặp tình trạng đầy hơi hoặc chướng bụng.

Lưu ý khi mẹ bầu và trẻ nhỏ ăn lưu

Quả lựu cung cấp một lượng lớn vitamin C, chất chống oxy hóa và đặc biệt là sắt, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu thai kỳ - một vấn đề rất phổ biến ở mẹ bầu. Bên cạnh đó, nhờ nguồn kali dồi dào, lựu còn hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định, giảm hẳn triệu chứng chuột rút và ngăn ngừa nguy cơ tiền sản giật nguy hiểm trong những tháng cuối của thai kỳ.

Đặc biệt, thai phụ nên uống nước lựu tươi ngay sau khi ép và không cần thêm đường, nhằm kiểm soát tốt lượng đường huyết, phòng tránh nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Trẻ nhỏ hệ tiêu hóa còn non nớt và phản xạ nhai nuốt chưa hoàn thiện, việc cho trẻ ăn lựu cần đặc biệt cẩn trọng.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn