Hà Tĩnh tăng 611 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 26 trường THPT công lập

26 trường THPT tại Hà Tĩnh được tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung 611 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 cho 26 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Thí sinh Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2026.

Quyết định được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ban hành trên cơ sở Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của UBND tỉnh và Văn bản số 6417/UBND-VX ngày 2/7/2026 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh.

Trong số các trường được tăng chỉ tiêu, THPT Lê Quảng Chí được bổ sung nhiều nhất với 135 chỉ tiêu. Tiếp theo là THPT Cao Thắng tăng 79 chỉ tiêu, THPT Phan Đình Phùng tăng 51 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Thị Bích Châu tăng 48 chỉ tiêu và THPT Hà Huy Tập tăng 46 chỉ tiêu.

Sau khi điều chỉnh chỉ tiêu, căn cứ kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nguyện vọng đăng ký của thí sinh và số lượng tuyển sinh được giao, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thông báo điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập (không chuyên) là 15 điểm.

Năm nay, THPT Phan Đình Phùng tiếp tục là trường có điểm chuẩn cao nhất với 24,5 điểm. Xếp sau là THPT Nghèn đạt 21 điểm, THPT Kỳ Anh 20,75 điểm, THPT Lý Tự Trọng 19,75 điểm và THPT Nguyễn Thị Minh Khai 19,5 điểm...

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các trường THPT sẽ tổ chức xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo đúng thời gian quy định, đồng thời hoàn tất công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn