Tại sao người già khuyên nên trồng ngải cứu trước nhà?

Ngải cứu là loại rau quen thuộc, vừa ăn ngon vừa bổ dưỡng

Từ xa xưa, ngải cứu đã xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt như một loại rau gia vị đặc biệt. Với vị đắng nhẹ, mùi thơm đặc trưng, ngải cứu không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn kích thích tiêu hóa, làm ấm cơ thể.

Các món như trứng rán ngải cứu, gà hầm ngải cứu hay canh ngải cứu đều rất phổ biến, đặc biệt trong những ngày thời tiết thay đổi hoặc cơ thể mệt mỏi. Người già thường khuyên trồng ngải cứu trước nhà vì đây là loại rau “vừa hái vừa dùng”, tiện lợi, sạch sẽ và đảm bảo an toàn cho sức khỏe cả gia đình.

Ngải cứu là loại rau quen thuộc, vừa ăn ngon vừa bổ dưỡng. Ảnh minh họa.

Ngải cứu là vị thuốc quý giúp phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh

Không chỉ là thực phẩm, ngải cứu còn được xem như một vị thuốc trong Đông y. Lá ngải cứu có tính ấm, giúp điều hòa khí huyết, giảm đau, an thai và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý thường gặp. Người xưa thường dùng ngải cứu để chữa đau đầu, cảm cúm, đau bụng do lạnh, rối loạn kinh nguyệt hoặc suy nhược cơ thể.

Ngoài ra, việc xông lá ngải cứu còn giúp giải cảm, thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng hiệu quả. Chính vì những công dụng này, việc trồng một bụi ngải cứu trước nhà giống như có sẵn “tủ thuốc tự nhiên”, khi cần có thể sử dụng ngay mà không phải tìm kiếm đâu xa.

Ngải cứu mang ý nghĩa phong thủy xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đình

Theo quan niệm dân gian, ngải cứu không chỉ có giá trị về sức khỏe mà còn mang yếu tố tâm linh. Người xưa tin rằng mùi hương của ngải cứu có thể xua đuổi tà khí, những điều không may mắn và giúp bảo vệ bình an cho gia đình.

Đặc biệt vào các dịp như Tết Đoan Ngọ, nhiều nhà còn treo bó ngải cứu trước cửa để trừ tà, cầu may. Vì vậy, việc trồng ngải cứu trước nhà không chỉ đơn thuần là trồng một loại cây ăn được, mà còn mang ý nghĩa như một “lá chắn” phong thủy, giúp gia chủ yên tâm hơn trong cuộc sống.

Ngải cứu dễ trồng, dễ sống, phù hợp với mọi không gian

Một trong những lý do khiến người già khuyên trồng ngải cứu là vì loại cây này rất dễ chăm sóc. Ngải cứu có thể sinh trưởng tốt trong nhiều điều kiện khác nhau, từ đất vườn đến chậu nhỏ trước hiên nhà. Cây không đòi hỏi quá nhiều nước, chỉ cần đất tơi xốp, thoát nước tốt và có ánh sáng vừa phải là có thể phát triển xanh tốt.

Chỉ cần một nhánh nhỏ cắm xuống đất, sau một thời gian ngắn là cây đã bén rễ và mọc thành bụi. Điều này giúp bất kỳ gia đình nào, dù ở thành phố hay nông thôn, đều có thể trồng và sử dụng ngải cứu một cách dễ dàng.

Ngải cứu dễ trồng, dễ sống, phù hợp với mọi không gian. Ảnh minh họa.

Cách chăm sóc ngải cứu để cây luôn xanh tốt

Để ngải cứu phát triển tốt, bạn nên trồng cây ở nơi có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt trực tiếp cả ngày. Đất trồng nên tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt để tránh úng rễ. Tưới nước đều đặn mỗi ngày một lần, đặc biệt vào mùa khô, nhưng không nên tưới quá nhiều gây thối rễ.

Khi cây phát triển thành bụi, cần thường xuyên cắt tỉa để kích thích ra lá non, giúp cây luôn xanh tốt và không bị già cỗi. Ngoài ra, có thể bón thêm phân hữu cơ định kỳ để tăng dinh dưỡng cho cây. Nếu trồng trong chậu, nên thay đất sau một thời gian để đảm bảo cây có môi trường phát triển tốt nhất.

Trồng ngải cứu trước nhà – thói quen nhỏ, lợi ích lớn

Từ những lợi ích về ẩm thực, sức khỏe đến ý nghĩa phong thủy, có thể thấy việc trồng ngải cứu trước nhà là một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều giá trị thiết thực. Không chỉ giúp gia đình có nguồn thực phẩm sạch, tiện lợi, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và mang lại cảm giác an tâm trong đời sống tinh thần. Chính vì vậy, lời khuyên của người già không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà còn chứa đựng nhiều giá trị thực tế, phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày nay.

Tóm lại, một bụi ngải cứu nhỏ trước nhà không chỉ là cây rau, cây thuốc mà còn là biểu tượng của sự chăm sóc, bảo vệ và gắn kết trong gia đình. Đây là lý do vì sao bao đời nay, người Việt vẫn giữ thói quen trồng ngải cứu như một phần không thể thiếu trong không gian sống.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn