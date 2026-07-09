Giá nhiên liệu giảm, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách ở Nghệ An vẫn chưa điều chỉnh giá cước

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện mới chỉ có 4 doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định thực hiện kê khai giảm giá cước.

Ngày 8/7, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm.

Văn bản được gửi tới các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô-tô, các đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe khách và Phòng Quản lý vận tải để tổ chức triển khai thực hiện.

Thời gian qua, giá nhiên liệu trên thị trường đã có nhiều đợt điều chỉnh giảm, góp phần giảm đáng kể chi phí đầu vào của hoạt động vận tải.

Để bảo đảm giá cước phản ánh đúng biến động của chi phí nhiên liệu, ngày 26/6/2026, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chủ động xây dựng phương án và kê khai giảm giá cước phù hợp mức giảm của giá nhiên liệu.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, mới chỉ có các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và 4 doanh nghiệp vận tải tuyến cố định, gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ ô-tô Vinh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Du lịch và Thương mại Thạch Thành, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hồng Sơn thực hiện kê khai giảm giá cước.

Ngày 26/6/2026, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chủ động xây dựng phương án và kê khai giảm giá cước phù hợp mức giảm của giá nhiên liệu.

Nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân, góp phần bình ổn thị trường vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu để xác định mức điều chỉnh giá cước phù hợp mức giảm của chi phí đầu vào.

Việc điều chỉnh phải bảo đảm phản ánh đúng chi phí thực tế, tương xứng với biến động của giá nhiên liệu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giá.

Sở Xây dựng Nghệ An cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện đầy đủ việc kê khai, niêm yết và áp dụng mức giá cước mới theo quy định; phối hợp các đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe khách niêm yết công khai giá vé trước khi bán cho hành khách.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: Báo Nhân dân