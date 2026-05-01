Món ăn gắn với tuổi thơ người xứ Nghệ - quê vợ chồng Hồ Văn Cường, nay hiếm gặp ở thành phố

Nghệ An không chỉ nổi tiếng với cháo lươn, súp lươn hay nhút Thanh Chương mà còn có nhiều món ăn dân dã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân địa phương. Trong đó, canh cà pháo nấu lá lốt là món ăn giản dị từng xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm của nhiều gia đình xứ Nghệ, nhưng nay lại hiếm gặp ở các thành phố lớn.

Cầu thủ Hồ Văn Cường và vợ đều có quê gốc tại Nghệ An. Vùng đất giàu truyền thống này không chỉ được biết đến với những làn điệu dân ca ví giặm mà còn sở hữu nền ẩm thực mộc mạc, đậm chất đồng quê. Nhiều món ăn tuy đơn sơ nhưng lại khiến những người con xa quê luôn nhớ nhung.

Vợ chồng cầu thủ Hồ Văn Cường - cô giáo Nguyễn Linh đều cùng quê Nghệ An.

Trong ký ức của nhiều người Nghệ An, những ngày hè nóng bức thường gắn liền với bát canh cà pháo nấu lá lốt thanh mát. Nguyên liệu của món ăn rất đơn giản, chỉ gồm cà pháo non, lá lốt cùng một số gia vị quen thuộc. Tuy nhiên, chính sự kết hợp ấy lại tạo nên hương vị rất riêng.

Những quả cà pháo được bổ đôi hoặc để nguyên tùy kích cỡ, nấu cùng nước dùng cho đến khi mềm. Lá lốt được thả vào sau cùng để giữ được mùi thơm đặc trưng. Thành phẩm là bát canh có vị chua nhẹ, thanh mát, thoang thoảng hương lá lốt, rất thích hợp trong những ngày thời tiết oi bức.

Ngày trước, khi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cà pháo là loại cây được trồng phổ biến trong vườn nhà. Nhờ dễ trồng, dễ chăm sóc nên loại quả này trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của người dân xứ Nghệ. Không chỉ dùng để muối, cà pháo còn được nấu canh, kho hoặc ăn sống cùng rau thơm.

Theo thời gian, đời sống ngày càng thay đổi, thực đơn của nhiều gia đình cũng trở nên phong phú hơn. Những món ăn dân dã như canh cà pháo nấu lá lốt dần ít xuất hiện, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nhiều người trẻ sinh ra ở thành phố thậm chí chưa từng thưởng thức món ăn này.

Dù không phải đặc sản nổi tiếng để thu hút du khách như cháo lươn hay bánh mướt, nhưng với nhiều người Nghệ An, canh cà pháo nấu lá lốt vẫn là hương vị của tuổi thơ, của những bữa cơm gia đình giản dị và của một miền quê yên bình.

Có lẽ chính những món ăn bình dị ấy đã góp phần tạo nên nét riêng cho văn hóa ẩm thực xứ Nghệ. Và với những người con xa quê, chỉ cần một lần bắt gặp hương thơm quen thuộc của lá lốt hay vị ngọt thanh của bát canh cà pháo cũng đủ để gợi về những ký ức thân thương của một thời đã qua.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn