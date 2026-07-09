Công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Đó là thủ tục: Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

TTHC này có thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; 06 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không đáp ứng yêu cầu về nhãn; 08 ngày làm việc không tính thời gian xin gia hạn đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định; Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn bổ sung hồ sơ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời hạn quy định.

Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC này không phải nộp phí, lệ phí.

Cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC trên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 16, đường Trường Thi, phường Trường Vinh; hoặc nộp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) để thiết lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo quy định.

Tác giả: Thu Huyền

Nguồn tin: nghean.gov.vn