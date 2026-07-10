Nghi phạm 'khóc vì hối hận' sau khi bắn chết đồng minh của ông Trump

"Tôi hỏi liệu những gì anh ấy nhắn vào tối hôm trước có phải sự thật không, Tyler trả lời rằng đúng. Anh ấy bắt đầu bật khóc và ước gì mình đã không làm như vậy", Lance Twiggs, bạn cùng phòng của nghi phạm Tyler Robinson, nói với điều tra viên trong video lời khai được chiếu tại tòa án bang Utah, Mỹ, ngày 9/7.

Phiên điều trần diễn ra nhằm xác định có đủ bằng chứng để đưa Robinson, 23 tuổi, ra xét xử với những cáo buộc xoay quanh vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk khi anh đang phát biểu tại Đại học Utah Valley, bang Utah ngày 10/9/2025.

Robinson, người lớn lên trong gia đình theo đảng Cộng hòa, có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội.

Nghi phạm Tyler Robinson sau khi bị bắt vào tháng 9/2025. Ảnh: Văn phòng Thống đốc Utah

Kirk, 31 tuổi, là người đồng sáng lập tổ chức bảo thủ cho giới trẻ Turning Point USA và là đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump. Vụ ám sát từng gây chấn động nước Mỹ và làm dấy lên nhiều tranh cãi trong giới chính trị cánh hữu.

Theo điều tra viên, vài giờ sau khi ra tay, Robinson nhắn tin cho Twiggs và thừa nhận bản thân đã bắn chết Kirk. Trong tin nhắn, Robinson cho biết đã quá chán ngán với "những thông điệp thù hận" mà ông Kirk lan tỏa.

Twiggs nói rằng Robinson trở về căn nhà của họ ở St. George, bang Utah, vào buổi sáng sau vụ ám sát.

Quan hệ giữa Robinson và Twiggs cũng thu hút sự chú ý lớn tại Mỹ. Twiggs đang trong quá trình chuyển giới từ nam sang nữ, không chỉ là bạn cùng phòng mà còn có quan hệ tình cảm với Robinson.

Trên mạng xã hội, nhiều người đồn đoán rằng quan hệ này có thể là động cơ dẫn đến vụ ám sát Charlie Kirk, người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo và thường xuyên chỉ trích cộng đồng LGBT cũng như người chuyển giới.

Trong lời khai với điều tra viên, Twiggs cho biết Robinson đôi khi vẫn nói về chính trị.

"Anh ấy thường kể về những gì nghe được qua đài phát thành trên đường đi làm. Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc cụ thể đến Charlie Kirk", Twiggs nhớ lại.

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk phát biểu tại Đại học Arizona, Tucson tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Theo Twiggs, họ "hầu như không thảo luận" về tình hình của người chuyển giới và cộng đồng LGBT tại Mỹ.

Hai người quen nhau vào năm 2023. Họ ban đầu chỉ là bạn cùng phòng và bắt đầu quan hệ tình cảm khoảng 2-3 tháng sau khi Robinson chuyển đến sống cùng. Đến nay, Robinson vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ nhận tội hay bác bỏ các cáo buộc.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net