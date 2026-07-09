Mua bán dữ liệu dưới vỏ bọc của công ty khởi nghiệp, 3 đối tượng bị khởi tố

Đây là sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số vận hành theo cơ chế trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia. Hoạt động này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và các loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng trong vụ án.

Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã đấu tranh, làm rõ ổ nhóm mua bán trái phép dữ liệu cá nhân với số lượng lớn.

Từ kết quả đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự; khởi tố 3 bị can về tội danh trên.

Chuyên án được xác lập từ tháng 6/2025. Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp, đến tháng 2/2026, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ; thành lập 6 tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Đối tượng Đào Quang Huy

Lực lượng chức năng đã khám xét trụ sở Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT tại khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển, Hà Nội. Tang vật cơ quan Công an thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại, nhiều xe ô tô cùng số lượng lớn tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Đào Quang Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT là đối tượng cầm đầu. Từ cuối năm 2021, Huy cùng đồng phạm tạo lập và vận hành website taphoammo.net, xây dựng nền tảng trung gian cho phép cá nhân mở gian hàng, quảng bá sản phẩm và giao dịch mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản và nhiều tài nguyên điện tử khác.

Các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài, quảng bá trên Facebook, Telegram, TikTok, Instagram, Google nhằm thu hút người tham gia. Hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng dưới vỏ bọc là một công ty khởi nghiệp về Công nghệ, được tổ chức với mô hình chuyên nghiệp gồm quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.

Dữ liệu điện tử trích xuất xác định hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trên 3.000 gian hàng đang hoạt động và phát sinh hơn 53 triệu giao dịch. Tổng doanh thu sơ bộ khoảng trên 400 tỷ đồng; các đối tượng thu lợi thông qua phí trung gian từ 3-5% mỗi giao dịch, hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, đây là một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số vận hành theo cơ chế trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia. Hoạt động này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và các loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Quá trình rà soát cho thấy đã xuất hiện trường hợp các đối tượng sử dụng tài khoản mua từ hệ thống để phục vụ hành vi lừa đảo. Điều này cho thấy mua bán dữ liệu cá nhân đã trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.

Từ kết quả đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự; khởi tố 3 bị can.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân