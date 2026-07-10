Ít nhất 28 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy giày ở Trung Quốc

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy nhà máy giày ở Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 9-7 - Ảnh: AP

Tối 9-7, Tân Hoa xã đưa tin số người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy giày ở Phúc Kiến đã lên đến 28 người.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 12h cùng ngày, giờ địa phương. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết một số người đã mắc kẹt trên mái tòa nhà khi ngọn lửa bao trùm nhà máy nhiều tầng và khói đen dày đặc bốc cao. Tương tự, Tân Hoa xã đưa tin còn một số người bị mắc kẹt và "mất liên lạc".

Theo CCTV, lực lượng cứu hỏa đã điều động 183 nhân viên cùng 35 phương tiện đến hiện trường. Đến khoảng 17h40, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng công tác cứu hỏa vẫn tiếp tục.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đám cháy bắt nguồn từ tầng trệt của nhà máy. Các cơ quan chức năng địa phương nhận định các vật liệu dùng để sản xuất giày được lưu trữ trong tòa nhà có tính dễ cháy cao, khiến lửa lan nhanh. CCTV cũng mô tả hiện trường có mùi rất nồng, gây kích ứng mắt do nhiều vật liệu và chất kết dính bị cháy.

Sau vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu triển khai mọi biện pháp tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo Tân Hoa xã, ông nhận định vụ cháy đã gây "tổn thất lớn về người" và yêu cầu nhanh chóng xác định nguyên nhân để làm rõ trách nhiệm. "Nguyên nhân vụ tai nạn cần được xác định càng sớm càng tốt và... những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt nghiêm khắc", ông Tập nói.

Tấn Giang, thuộc tỉnh Phúc Kiến, được mệnh danh là "thủ phủ giày dép" của Trung Quốc, là trung tâm sản xuất giày và may mặc lớn của nước này. Theo số liệu chính thức, các doanh nghiệp tại thành phố này đã sản xuất hơn 1,2 tỉ đôi giày trong năm 2024, chiếm khoảng 20% sản lượng toàn cầu.

Trung Quốc đã phát động chiến dịch phòng chống nguy cơ cháy nổ ở các tòa nhà cao tầng vào tháng 11-2025, sau khi một vụ hỏa hoạn lớn tại khu chung cư ở Hong Kong khiến 168 người thiệt mạng.

Một tháng sau đó, một vụ cháy tại một tòa nhà dân cư ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đã khiến 12 người thiệt mạng.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn