Điều tra bổ sung vụ nhóm cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận tiền khi cấp phép khám, chữa bệnh

Theo đó, sáng nay (9-10), phiên tòa xét xử nhóm cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận tiền khi cấp phép khám, chữa bệnh tiếp tục phần thẩm vấn. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã bất ngờ quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Trong vụ án này, 9 bị cáo là Nguyễn Thị Huy, Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến, Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương, Ngô Thị Hồng Phương bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; 7 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Nhóm cựu cán bộ Sở Y tế hầu tòa vì nhận tiền khi cấp phép khám, chữa bệnh

Cáo buộc cho rằng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (QLHN) trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập.

Phòng này cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật như: Cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP...

Tuy nhiên, từ năm 2019-2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng QLHN Sở y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ.

Việc này nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh… Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được xác định là hơn 3,8 tỷ đồng.

Bị cáo buộc với vai trò là Phó Trưởng phòng QLHN, từ năm 2019- 2024, bị cáo Tô Tử Anh đã lợi dụng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình thống nhất với các thành viên trong đoàn thẩm định bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám, chữa bệnh để cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động.

Tô Tử Anh đã nhận tiền của môi giới để hướng dẫn các phòng khám hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi bị thẩm định trực tiếp tại cơ sở. Quá trình làm việc, các phòng khám cũng trực tiếp làm phong bì gửi Tô Tử Anh.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền bị cáo Tô Tử Anh đã nhận để tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm khi cấp Giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 1,3 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu phó Phòng Quản lý hành nghề y trình bày, do bị cáo nắm vững các quy chuẩn kỹ thuật và có kinh nghiệm nên nhiều phòng khám tư đã nhờ bị cáo xuống tận nơi để khảo sát thực tế, hướng dẫn cách sắp xếp máy móc, bố trí diện tích phòng khám và hoàn thiện hồ sơ sao cho đáp ứng đúng quy định của Sở Y tế.

Theo lời khai của bị cáo Tô Tử Anh, anh em ở phòng khám bảo 'công sức anh vất vả quá' nên sau đã hỏi số tài khoản để “gửi tiền cảm ơn”. Bị cáo cho rằng, thực tế đây là tiền công tư vấn, các phòng khám trả cho kiến thức và công sức hướng dẫn chuyên môn chứ không phải là điều kiện đánh đổi để nhận được giấy phép một cách bất hợp pháp.

Bị cáo Tô Tử Anh trình bày rằng, bản thân đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng đã nhận là do "nể anh em”. Bản thân vì cáo không vì được cầm tiền mà khi làm trưởng đoàn thẩm định lại bỏ qua, châm chước cho các phòng khám.

Bị cáo khai rằng mình luôn "minh bạch, nghiêm túc và làm việc đúng trình tự pháp luật", không hề chỉ đạo hay thống nhất với các thành viên trong đoàn để "làm ngơ" các lỗi sai phạm của cơ sở nhằm trục lợi nên băn khoăn với cáo buộc nhận hối lộ.

Mọi tồn tại của phòng khám vẫn luôn được đoàn kiểm tra ghi chép trung thực vào biên bản thẩm định. “Bị cáo chỉ nhận đúng 166 triệu đồng tiền cảm ơn qua môi giới”, lời khai bị cáo Tô Tử Anh.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: anninhthudo.vn