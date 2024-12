Lốp xe bất ngờ phát nổ, đập trúng vào mặt thợ sửa xe

Your browser does not support the video tag.

Một công nhân đã bị thương khi bị bánh xe đập vào mặt trong quá trình bảo dưỡng xe ở Phetchabun, Thái Lan, vào ngày 10/12.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, người đàn ông đang bơm lốp xe. Vài phút sau, chiếc lốp bất ngờ phát nổ, bay lên không trung và đập vào mặt anh ta. Chiếc lốp sau đó còn rơi trúng vào đầu một người khác.

Chiếc lốp xe phát nổ văng lên không trung.

Điều này khiến chủ cửa hàng, Wittaya, ngay lập tức nhảy lên xe máy của mình và yêu cầu người đồng nghiệp bị thương của mình lên xe.

Sau đó, họ nhanh chóng đến một bệnh viện gần đó để điều trị y tế.

Wittaya cho biết: "Đồng nghiệp của tôi hiện đã ổn và đang nghỉ ngơi sau chấn thương, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng".

