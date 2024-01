Clip: Lốp xe văng khỏi xe tải, bốc cháy rồi lao vào cửa hàng sơn

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được quay tại Thành phố Quế Lâm, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 13/1.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc lốp rơi ra từ chiếc xe tải chở hàng đang chạy trên đường, bốc cháy và lao thẳng vào một cửa hàng sơn địa phương.

Ông Wei, chủ cửa hàng, đã thể hiện sự dũng cảm đáng nể khi lao tới đẩy chiếc lốp xe đang bốc cháy ra khỏi cửa hàng của mình, ngăn chặn một thảm họa có thể xảy ra.

Các nhân chứng cho biết, chiếc lốp xe bốc cháy, đâm xuyên qua lối vào của cửa hàng, khiến khách hàng và nhân viên cửa hàng sợ hãi. Hành động nhanh chóng của ông Wei không chỉ cứu được mạng sống mà còn ngăn chặn thiệt hại đáng kể cho cửa hàng.

Theo ông Wei, chiếc lốp này thuộc về một chiếc xe tải. Thật kỳ diệu, không có thương tích nào được báo cáo và cửa hàng chỉ có một chiếc bàn cà phê bị hư hỏng.

Wei đã đạt được thỏa thuận với tài xế xe tải về việc bồi thường cho vụ việc.

Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn