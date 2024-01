Khoảnh khắc lốp xe ô tô bất ngờ phát nổ khi đang bơm hơi

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra ở Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 15/1 và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, người công nhân họ Ma đang dọn dẹp thì nhận ra bánh xe tải đã bị phồng quá mức. Anh lập tức lao tới máy bơm để tháo nó ra nhưng chỉ chưa đầy 10 giây, vụ nổ lớn đã xảy ra.

Chiếc lốp xe nổ tung, một số bộ phận và đồ vật gần đó bị bao phủ bởi một đám khói lớn.

Ma cho biết: "Lốp xe đã chịu áp suất quá cao trong một thời gian dài. Nó khiến cho những sợi dây thép bên trong bị đứt. Tôi nghe thấy âm thanh áp suất tăng lên nên tôi biết rằng mình phải cắt không khí nhưng đã quá muộn".

Rất may không có ai bị thương nhưng lốp xe bị hỏng không thể sửa chữa được.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn