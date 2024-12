Lốp xe ô tô bất ngờ phát nổ, hất nam thanh niên văng lên không trung

Your browser does not support the video tag.

Trong một vụ tai nạn bất ngờ do nổ lốp xe ô tô, một thanh niên 19 tuổi đã bị thương nặng.

Đoạn clip về vụ nổ lốp xe khiến Abdul Rajid, 19 tuổi, bị văng lên không trung đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra vào ngày 21/12 tại một cửa hàng bán lốp xe ven đường trên quốc lộ 66, tại Udupi, Karnataka, Ấn Độ.

Lốp xe phát nổ khiến nam thanh niên bị hất văng lên không trung.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, Abdul đang bơm một chiếc lốp xe lớn, vài phút sau chiếc lốp xe phát nổ, khiến anh ta bị hất văng lên không trung. Thời điểm này Abdul đang sửa lốp xe buýt trường học bị thủng.

Abdul bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ và được đưa đến bệnh viện gần đó. Anh được báo cáo là bị gãy xương ở cánh tay.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn