Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Chương trình

Trong không khí ấm áp thân tình, lãnh đạo tỉnh đã gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân những tình cảm trân quý nhất, cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Với sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 8,61% (xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố; thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung Bộ); thu ngân sách Nhà nước thực hiện 20.015 tỷ đồng, bằng 129,7% cùng kỳ. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với 55 dự án cấp mới, điều chỉnh vốn cho 42 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 33.836 tỷ đồng. Trong đó cấp mới 15 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký 213,3 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 14 dự án; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 869,1 triệu USD. Toàn tỉnh đã thành lập mới 2.452 doanh nghiệp (tăng 48,7% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký thành lập 29.685 tỷ đồng; có 616 doanh nghiệp hoạt động trở lại...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại Chương trình

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, với phương châm "chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp" để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và xem thành công của doanh nghiệp là thành công chung, thời gian qua tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh truyền thông chính sách theo hướng "dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ thực hiện", và thực hiện việc hỗ trợ pháp lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... xây dựng một chính quyền kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Có thể thấy, khối doanh nghiệp của tỉnh đã và đang có bước phát triển tích cực cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng lên. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh có gần 17.500 doanh nghiệp đang hoạt động; các doanh nghiệp có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho khoảng hơn 400.000 lao động với mức tiền lương bình quân khoảng 7,1 triệu đồng/người/tháng, đóng góp khoảng hơn 60% tổng thu ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp cũng đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa; đặc biệt là cơn bão số 5, số 10 vừa qua, bản thân các doanh nghiệp, doanh nhân cũng bị thiệt hại nặng nề nhưng vẫn phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung sức, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, mất mát.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những kết quả, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Điểm lại bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh chia sẻ với những khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà sẽ nhanh chóng khôi phục lại sản xuất kinh doanh, tiếp tục lớn mạnh, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mục tiêu của tỉnh Nghệ An đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: "Phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới". Đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ mới, mà là lời hứa danh dự, là cam kết chính trị của Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh nhà. Để đạt được mục tiêu đó, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò đặc biệt quan trọng, như tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã chỉ ra.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và đề nghị đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đồng lòng vượt khó, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, để cùng chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đưa Nghệ An phát triển lên tầm cao mới.

Về phía Chính quyền, lãnh đạo tỉnh xác định luôn đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện nghiêm nguyên tắc “chính quyền kiến tạo, phục vụ”; lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền tài sản, bảo đảm an toàn đầu tư và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tin cậy, chi phí thấp. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, đầu tư lâu dài.

Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh muốn các doanh nghiệp xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân xứ Nghệ giàu khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, có tâm, có tầm, có đạo đức kinh doanh, không chỉ biết làm giàu chính đáng mà còn tiên phong cống hiến cho sự phát triển phồn vinh của quê hương. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hãy mạnh dạn chỉ ra những rào cản, khó khăn vướng mắc cụ thể; đề xuất các giải pháp, phản ánh trung thực, kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, những hành vi trái pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức gây khó khăn cho doanh nghiệp và kiến nghị để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nắm chắc địa bàn, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp; quan tâm, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp, thay vì quản lý hành chính cứng nhắc phải chuyển sang mô hình phục vụ, kiến tạo cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo kết quả công việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh và lãnh đạo VCCI Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, ông Trương Văn Hiền – Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã có những chia sẻ hết sức chân thành về vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp và những lời cảm ơn cũng như mong muốn được tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2025

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp tiêu biểu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp tiêu biểu

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 21 doanh nghiệp và 10 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào công tác an sinh xã hội; góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng đón nhận những phần quà rất ý nghĩa từ các doanh nghiệp để hỗ trợ bà con và các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Cùng tại Chương trình, với trách nhiệm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã trao những phần quà, những khoản hỗ trợ thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng với các doanh nhân, doanh nghiệp tham dự Chương trình

10 Doanh nhân tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen: 1. Ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An 2.Ông Nguyễn Thủ Thường, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân Cựu chiến binh, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường 3. Ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt 4. Ông Trần Minh Tính, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư &Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An 5. Ông Trần Anh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông sản xuất nhập khẩu Nghệ An 6. Bà Trần Thị Toàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nữ, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng 7. Ông Hồ Xuân Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An 8. Ông Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Hải Nghệ An Group 9. Ông Thái Doãn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TTH Group 10. Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn