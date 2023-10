Tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2023

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Về phía Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có đồng chí Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Lãnh đạo Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 400 đại biểu là doanh nhân tiểu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

Các doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp rất lớn vào sự phát triển của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt và tôn vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh đây là hoạt động thường niên của tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Buổi gặp mặt nhằm mục đích tri ân, tôn vinh và chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân đã đồng hành và đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, năm 2023 là năm hết sức quan trọng, là năm bản lề của nhiệm kỳ 2020-2025, năm bản lề của kế hoạch 5 năm. Tuy nhiên, năm 2023 là một năm hết sức khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, thiên tai... đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, đặc biệt là hoạt động của các doanh nghiệp.

Đối với tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền rất quyết tâm nỗ lực; người dân rất đồng thuận; đặc biệt đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân rất ủng hộ vì vậy kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng ước đạt 6,27%, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 11.800 tỷ đồng. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng. Tính đến ngày 10/10/2023 có 98 dự án được cấp mới, điều chỉnh 129 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm gần 44 nghìn tỷ đồng. Thu hút FDI lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành cả nước với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng gần 1,3 tỷ USD. "Những kết quả đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh nhà"- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bên cạnh phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội của tỉnh được quan tâm. Trong năm, tỉnh đã tổ chức vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025. Đến nay, đã vận động được 12.578 căn nhà với tổng kinh phí hơn 630 tỷ đồng; hiện đã xây dựng được 4.572 căn, phấn đấu năm 2023 hoàn thành gần 6.000 căn nhà. Đóng góp vào kết quả này phần lớn là sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, quan điểm của tỉnh Nghệ An là cấp ủy, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp. Tỉnh luôn “5 sẵn sàng”. Thứ nhất là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; thứ ba là sẵn sàng về nguồn nhân lực; thứ tư là sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; thứ năm là sẵn sàng hỗ trợ. Đặc biệt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh rất quyết tâm trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ đối với một bộ phận cán bộ công chức.

Nghệ An là trong 3 tỉnh của cả nước có mô hình Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đứng đầu để lãnh đạo công tác cải cách hành chính. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá rất cao môi hình này. Tỉnh cũng đã có một số biện pháp cụ thể để chấn chỉnh cải cách công vụ như yêu cầu người đứng đầu các Sở, ngành sắp xếp, thuyên chuyển đối với những cán bộ có thái độ nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.

Hiện nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 29.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 194.000 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân 6,7 tỷ đồng/doanh nghiệp. Nhưng thực chất số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh khoảng gần 14.000 doanh nghiệp với số lao động sử dụng khoảng 310.000 lao động. Theo sách trắng về doanh nghiệp vừa được công bố, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đứng thứ 9/63 tỉnh, thành.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, trân trọng cảm ơn những đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Cấp ủy, chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Tuy nhiên, gần 98% doanh nghiệp Nghệ An có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, không có những doanh nghiệp lớn, những thương hiệu lớn. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, chuyển giao công nghệ; gặp khó khăn vướng mắc trong thực hiện các thủ tục pháp lý…

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, có những đóng góp tốt hơn, nhiều hơn vào sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và của tỉnh nói chung với quan điểm “Doanh nghiệp phát triển thì Nghệ An phát triển, doanh nghiệp thành công thì Nghệ An thành công”.

Ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thay mặt toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát biểu chia sẻ nhân ngày doanh nhân

Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong Nghị quyết đã đưa ra nhiều quan điểm, mục tiêu và giải pháp; đặc biệt đã khơi dậy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng của đội ngũ doanh nghiệp để xây dựng và phát triển đất nước. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp có khát vọng phát triển, làm giàu cho doanh nghiệp, làm giàu cho tỉnh và xây dựng đất nước hùng cường.

Đối với tỉnh, vừa qua đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong Nghị quyết đã đặt ra nhiều mục tiêu phát triển, đặc biệt là mục tiêu Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước. Vì vậy, mong các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng với tỉnh để thực hiện các mục tiêu, khát vọng của tỉnh, để sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân phải có sự chủ động thích nghi với tình hình mới, sẵn sàng vượt qua khó khăn thách thức; mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại Nghệ An đang dần hình thành trung tâm của các nhà sản xuất linh kiện điện tử. Mong rằng các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận để khi Nghệ An trở thành trung tâm sản xuất điện tử thì Nghệ An sẽ có những doanh nghiệp, doanh nhân tham gia sản xuất những mặt hàng này.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng các Hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, doanh nhân cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng cường năng lực cạnh tranh. Chủ động trong việc hợp tác đối tác, đối thoại với các cơ quan cấp ủy nhà nước, cấp ủy chính quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tiếp tục xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển bền vững. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thuế, lao động, môi trường. Tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong công tác an sinh xã hội.

Tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để lựa chọn được những doanh nhân đủ “tâm - tài - tầm”, tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đại diện, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước; thực hiện vai trò kết nối với các doanh nghiệp tạo thành cộng đồng doanh nghiệp mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp theo tinh thần “cấp ủy, chính quyền đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”; tiếp tục chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển, nhất là điều kiện về hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính... Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quan điểm của tỉnh trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần để thực hiện mục tiêu giúp cho doanh nghiệp phát triển, từ đó tỉnh cũng sẽ phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen và hoa cho các doanh nhân xuất sắc năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với truyền thống văn hóa, lịch sử, tinh thần và khí chất của những con người Xứ Nghệ, các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen và hoa cho các tập thể

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao tặng Bằng khen và hoa cho các tập thể

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 doanh nghiệp và 05 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào an sinh xã hội; góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tác giả: Phương Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn