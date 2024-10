Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2024

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Lãnh đạo Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 400 đại biểu là doanh nhân tiểu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An.

Các doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường; thời tiết cực đoan, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và đặc biệt là sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp; kinh tế - xã hội của tỉnh trong 09 tháng đầu năm tiếp tục đạt được kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8,3%, xếp thứ 16/63 tỉnh thành cả nước, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,27%), đặc biệt tăng trưởng có xu hướng tăng, quý sau cao hơn quý trước, riêng Quý III đạt 9,38% (Quý I đạt 6,38%, Quý II đạt 7,22%). Thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh 9 tháng ước thực hiện 17.145 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán được giao và tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp ước đạt 10.800 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 35.582 tỷ đồng, trong đó thu hút FDI với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh khoảng 732 triệu USD.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, lao động, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tiếp tục được quan tâm triển khai, đến nay đã hoàn thành được 10.086 nhà, đạt 64% nhu cầu cả giai đoạn 2023-2025…

Tỉnh đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành hồ sơ trình Trung ương 2 Đề án mở rộng địa giới hành và không gian đô thị thành phố Vinh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025… Trong 20 năm qua, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển quan trọng; tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn; hệ thống các Hội doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp huyện được thiết lập và đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả. Các doanh nghiệp của tỉnh đã khẳng định vị trí, vai trò của mình, đã trưởng thành lớn mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo ra hàng chục ngàn việc làm mỗi năm. Trong những năm gần đây, mặc dù phải chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai tuy nhiên các doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để duy trì phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp thuế vào ngân sách nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 35.000 doanh nghiệp đăng ký, tạo ra việc làm cho khoảng 350.000 lao động với mức tiền lương bình quân khoảng 6,63 triệu đồng/người/tháng, đóng góp khoảng 60% tổng thu ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, phát động thực hiện nhiều phong trào, hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, đặc biệt là trong công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà; giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, tổn thất do thiên tai gây ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 9 tháng đầu năm tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại là 723 doanh nghiệp, giảm 17% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đã giải thể và đang làm thủ tục giải thể là 902 doanh nghiệp, tăng 33% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 1.533 doanh nghiệp, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn doanh nghiệp Nghệ An có quy mô nhỏ và siêu nhỏ (hơn 97%), sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, kỹ năng quản trị còn hạn chế; có nhiều doanh nghiệp còn có tư duy kinh doanh "thời vụ", thiếu tầm nhìn chiến lược. Số doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt các chuỗi cung ứng còn ít; tính liên kết, hợp tác, khả năng tận dụng cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn yếu… Chính quyền sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, buổi lễ gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp để chúng ta tri ân, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 tỉnh Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành riêng cho tỉnh. Tập trung các khâu đột phá, đặc biệt là hạ tầng, nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng mạnh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp và doanh nhân phát huy truyền thống xứ Nghệ, đó là phát huy ân tình xứ Nghệ, tình sâu nghĩa nặng, xây dựng khối doanh nghiệp đoàn kết, thống nhất, tương trợ lẫn nhau; đồng hành cùng nhau, hỗ trợ nhau, thực hiện cạnh tranh bình đẳng. Các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các Doanh nghiệp, doanh nhân cần thích ứng, có nhiều giải pháp linh hoạt để vượt qua khó khăn hiện nay, biến thách thức thành cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh. Chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là việc nghiên cứu để tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất cho các Dự án FDI trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp và điều kiện thực tiễn phát sinh. Mạnh dạn hơn nữa trong đầu tư sản xuất kinh doanh với cơ cấu ngành, nghề hợp lý, mở rộng kinh doanh các ngành nghề ứng dụng công nghệ cao.

Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. Tăng cường liên kết, hợp tác, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; phấn đấu phát triển quy mô, năng lực để thực hiện các dự án lớn. Tập trung sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định trong nước và quốc tế để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Tăng cường hợp tác, đối thoại và làm việc với các cấp chính quyền để tạo cơ chế thông tin liên lạc thường xuyên, hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước thân thiện và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống xứ Nghệ hiếu học, không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, kiến thức quản trị doanh nghiệp, đề cao xây dựng đạo đức, văn hóa trong kinh doanh, tạo dựng và giữ gìn chữ tín của doanh nghiệp. Luôn đoàn kết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ nhau để cùng phát triển.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; là cầu nối giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau để cùng nhau phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Về phía tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết chính quyền sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp; coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh với tính thần “chính quyền phục vụ, chính quyền kiến tạo”, "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải ra sản phẩm cụ thể".

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cầu thị, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Gắn trách nhiệm người đứng đầu của từng cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính đặc biệt là rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư trong lĩnh vực đầu tư. Nâng cao nhận thức và hành động của công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công vụ, giao tiếp với người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh…

Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 30 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2024; tặng Bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

