Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025

Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi chúc mừng

Trong không khí hân hoan của mùa Giáng sinh năm 2025, thay mặt Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trân trọng gửi đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên và các linh mục, tu sĩ, toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và tràn đầy niềm vui của Chúa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu chúc mừng

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, xuất phát từ những thông điệp giản dị nhưng sâu sắc mà Giáng sinh trao truyền về tình yêu thương, hạnh phúc, niềm tin và sự sẻ chia, hòa bình, Giáng sinh không chỉ là một lễ trọng của đồng bào Công giáo mà còn là ngày lễ được rất nhiều người hân hoan chờ đón, bởi đây là dịp để những người thân trong gia đình quây quần bên nhau, dành cho nhau những lời chúc và những món quà ý nghĩa. Theo Bí thư Tỉnh ủy, mùa Giáng sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi vừa thực hiện thành công một nhiệm vụ quan trọng đó là cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính.

Cùng với đó, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là thiên tai do các cơn bão số 3, số 5, số 10, song bằng sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có những khởi sắc và nhiều điểm sáng đáng phấn khởi về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng và khẳng định những kết quả đạt được có sự đóng góp rất lớn từ phía các cụ Giám mục, quý linh mục và bà con giáo dân trong tỉnh. Các vị chức sắc luôn đồng hành, tuyên truyền và vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bà con giáo dân thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, thực thi pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự an ninh tại cơ sở; đồng thời tích cực tham gia phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa", “xây dựng Gia đình văn hóa", "Xóm đạo bình yên". Sự đóng góp của các vị chức sắc và giáo dân đã giúp diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc rõ rệt. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự ủng hộ, đồng thuận của bà con giáo dân trong việc bàn giao mặt bằng để thực hiện các công trình trọng điểm, tạo đà phát triển cho tỉnh nhà trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thiên tai gây nhiều thiệt hại, các cụ giám mục, linh mục và bà con giáo dân đã có những hoạt động cứu trợ thiết thực với tổng số tiền vận động và đóng góp đạt 12 tỷ đồng. Nguồn lực này đã được dùng để chia sẻ, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người dân bị thiệt hại, hư hỏng do bão lũ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cụ Giám mục, quý linh mục và toàn thể bà con giáo dân vì sự đồng hành, ủng hộ và đóng góp quý báu vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An trong năm 2025.

Các đại biểu tham dự buổi chúc mừng

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành tới chúc mừng Lễ Giáng sinh 2025

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng Giáng sinh tới Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chia sẻ về bối cảnh và mục tiêu của Tỉnh trong năm 2026, những mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các vị Giám mục, Linh mục và toàn thể bà con giáo dân tỉnh nhà để thực hiện được những mục tiêu đã đặt ra. Tới đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các vị Giám mục, Linh mục và toàn thể bà con giáo dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tham gia tuyên truyền, lan tỏa các quy định pháp luật về bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết về nhiệm vụ phát triển hạ tầng trọng điểm, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện các dự án lớn như Cảng nước sâu Cửa Lò, đường cao tốc Vinh – Thanh Thủy... Đồng chí mong muốn bà con giáo dân đồng thuận, chấp hành chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm có quỹ đất sạch triển khai các dự án. Đồng thời, tiếp tục chung tay xây dựng môi trường an ninh, an toàn và tuân thủ pháp luật trên mọi lĩnh vực.

Về phía cấp ủy, chính quyền sẽ luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các đề nghị, nguyện vọng chính đáng của Tòa Giám mục và các Linh mục theo quy định của pháp luật; đảm bảo các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định trong khuôn khổ pháp luật.

Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long phát biểu

Bày tỏ vui mừng, gửi lời cảm ơn chân thành khi nhận được tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự thay đổi tích cực của tỉnh Nghệ An sau gần 7 năm làm việc tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển tốt đẹp, phản ánh sự phồn vinh của đời sống xã hội. Tuyến đường Quán Hành đến Tòa Giám mục trước đây là đường lầy lội, nay đã trở thành con đường đẹp, bề thế, với lưu lượng giao thông lớn, mang lại sức sống mới cho khu vực. Đường N5 nối lên Qùy Hợp, đường 72 m rộng thênh thang giúp việc đi lại của các linh mục và giáo dân đến các giáo xứ thuận tiện hơn rất nhiều.

Việc hình thành các khu công nghiệp như VSIP, Nam Cấm và các khu công nghiệp khác đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Thay vì phải đi làm ăn xa, người dân và giáo dân có thể làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ngay gần nhà. Điều này giúp ổn định đời sống gia đình, hôn nhân và xã hội.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng đã ghi nhận nỗ lực phấn đấu đưa tỉnh Nghệ An lọt vào nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của cả nước; đồng thời ghi nhận và cảm ơn những phúc lợi mà chính quyền đã đem lại cho bà con nhân dân nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng. Tình hình sinh hoạt tôn giáo ở trong giáo phận được rất nhiều thuận lợi. Các vấn đề về đất đai, xây dựng nhà thờ, nhà xứ đều được quan tâm giải quyết. Việc tu học, phong chức, thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận diễn ra thuận lợi. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho bà con giáo dân cũng được chú trọng.

Hướng tới năm tới, đất nước ta sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tin tưởng dưới sự chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tỉnh nhà sẽ đạt được nhiều thành tựu an lành, tốt đẹp và thịnh vượng. Đời sống của người dân, trong đó có người công giáo sẽ ngày càng được nâng cao.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long khẳng định, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cũng như bà con Công giáo sẽ tiếp tục tham gia, phối hợp với chính quyền và người dân trong tỉnh để góp sức xây dựng đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng ngày càng phát triển, đem lại kết quả tốt đẹp hơn cho đời sống xã hội cũng như đời sống cá nhân; đồng thời đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền đối với các vấn đề tôn giáo trên địa bàn Giáo phận Vinh.

Đoàn công tác tham quan phòng truyền thống của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Đoàn công tác của tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn