Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2024

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy bam MTTQ tỉnh, Đại tá Phan Đại Nghĩa – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Tiếp đoàn có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính Tòa Giáo phận Vinh; Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và các linh mục, tu sĩ.

Trong không khí hân hoan của mùa Giáng sinh năm 2024 và chuẩn bị đón năm mới 2025, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi những lời chúc mừng ấm áp, an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Giám mục, các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng trước các kết quả đạt được của Giáo phận Vinh trong năm 2024. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, đồng bào công giáo trong tỉnh rất đoàn kết, xây dựng được mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền để thực hiện các mục tiêu chung vì sự phát triển của tỉnh.

Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thông báo tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long những kết quả nổi bật năm 2024 của tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi chúc mừng Lễ Giáng sinh

Các Linh mục Giáo phận Vinh tham dự buổi chúc mừng Lễ Giáng sinh

Đồng bào công giáo đã tập trung vào phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Nhiều địa phương đã xây dựng các mô hình như Giáo họ bình yên không có tội phạm, Giáo họ chung tay xây dựng nông thôn mới... Đồng bào công giáo cũng đã rất tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3. Bên cạnh đó, đồng bào công giáo cũng đã rất tích cực ủng hộ, chia sẻ với chính quyền, nhất là đồng tình ủng hộ việc thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh và quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp của các vị chức sắc, linh mục và đồng bào công giáo đối với sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh

Chia sẻ về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Năm 2024 là năm gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả khá toàn diện và tích cực. 27/28 chỉ tiêu năm 2024 đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,01%, đứng thứ 13 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 24.000 tỷ đồng, là năm thứ 3 liên tiếp vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư từ nước ngoài, vốn FDI đạt gần 1,7 tỷ USD, dự kiến cả năm đạt trên 1,69 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, nằm trong tốp 10 cả nước. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở được quan tâm triển khai sâu rộng; toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa được hơn 11.700 căn nhà đạt 3 tiêu chí “mái cứng, nhà cứng, tường cứng”… Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đạt được những kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của đồng bào công giáo tỉnh nhà.

Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ năm 2025, là năm hết sức quan trọng, với nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; đây cũng là năm cuối của nhiệm kỳ, là năm tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của cả nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ quyết tâm tăng tốc, bức phá để đạt được mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Giáo phận Vinh và đồng bào công giáo tiếp tục chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tinh thần của Giáo hội Công giáo Việt Nam “kính chúa, yêu nước; sống tốt đời đẹp đạo”, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Với sự điều hành của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục, Giáo phận Vinh tiếp tục phát huy những kết quả tích cực của năm 2024; đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Về phía tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện tốt nhất để Giáo phận Vinh và các giáo xứ hoạt động trên địa bàn.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long khẳng định, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cũng như bà con Công giáo sẽ tiếp tục đồng hành với chính quyền góp sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Thay mặt các linh mục và đồng bào công giáo, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp, tình cảm nồng ấm của cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các đồng chí trong đoàn công tác đã dành cho bà con giáo dân. Đồng thời bày tỏ vui mừng và tán dương những thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2024.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đánh giá, trong năm qua, mối tương giao giữa chính quyền, nhà nước và tôn giáo ngày càng tốt đẹp. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền các cấp, bà con công giáo được yên ổn, giữ đức tin, thực hiện tốt các sinh hoạt tôn giáo. Những nguyện vọng, nhu cầu trong Giáo phận đều được chính quyền quan tâm giải quyết.

Dịp này, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chúc tỉnh Nghệ An năm 2025 sẽ tăng tốc và về đích rực rỡ. Những người công giáo luôn ý thức lời dạy của các Đức Thánh cha “sống tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”; nguyện sẽ hết sức tích cực kêu gọi bà con giáo dân chung tay góp sức vì sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh nhà, vì hạnh phúc của tất cả mọi người.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn